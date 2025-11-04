Wobec zarzutów o faworyzację pracowników administracji państwowej Iwan Tymoczko przekazał, że na 160 tysięcy urzędników cywilnych około 120 tys. stanowią kobiety. Te, mimo powszechnej mobilizacji wojskowej w Ukrainie, nie są objęte obowiązkiem służby wojskowej.

- Z pozostałych 20 tys. mężczyzn jakieś 5-6 tys. zostało powołanych do wojska. Możemy więc mówić tylko o tych urzędnikach, którzy są zdolni do służby, czyli ok. 25 proc. - powiedział Tymoczko, cytowany przez agencję Unian.

Wojna w Ukrainie. Pojawiają się wątpliwości wokół powołań

Ekspert wojskowy odniósł się również do ogólnych statystyk. Około 40-50 proc. poborów do armii Ukrainy dotyczy osób wykonujących zawody rolnicze i robotnicze, co - jak tłumaczył Tymoczko - wynika przede wszystkim z ich liczebności. - Jeśli w społeczeństwie przeważają takie osoby, to logiczne, że właśnie ich będzie wzywać najczęściej - oświadczył.

Szef Rady Rezerwistów Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy przyznał, że słyszy pretensje o rzekome nierówne traktowanie żołnierzy. Jak jednak dodał, wojsko nie ocenia swoich rekrutów "według kwalifikacji majątkowej".

- Powinien być dialog i uzasadnienie, wyjaśnienia, bo wojsko to wszyscy obywatele Ukrainy o różnych preferencjach, moralności, guście, życiu - powiedział.

Armia Ukrainy potrzebuje ludzi. Przypadki dezercji można liczyć w tysiącach

W październiku władze Ukrainy ogłosiły, że procedura poboru do wojska zostanie uproszczona i jednocześnie zaostrzona. Oficerowie w państwowych komisjach obwodowych będą mogli sprawdzać statusy wzywanych osób bezpośrednio w aplikacji mobilnej. To próba zmniejszenia liczby przypadków, w których przedstawiano wojsku fałszywe odroczenia służby.

Deputowany do ukraińskiego parlamentu, członek Komitetu Rady Najwyższej ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rusłan Gorbenko przekazał 28 października, że władze będą wydawały więcej wezwań, ponieważ zostanie rozszerzona baza danych o osobach podlegających mobilizacji.

Wcześniej serwis Slovo i Dilo ustalił, że ostatni rok jest najgorszym pod względem liczby spraw przeciwko dezerterom i żołnierzom uciekinierom w Ukrainie. Łącznie - jak podają ukraińskie media - w armii dochodzi do ok. 14-18 tysięcy takich przypadków miesięcznie.

