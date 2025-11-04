- Trzy osoby zostały pożegnane jeszcze w czwartek. To decyzja pana dyrektora KOWR - odpowiedziało na pytanie Interii kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa.

Początek zmian w KOWR. "Potrzebna jest rewizja"

Według nieoficjalnych informacji zagrożony dymisją jest także szef KOWR Henryk Smolarz. Pierwszy o decyzjach personalnych wobec struktur państwowego podmiotu informował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski. "Lecą głowy w KOWR! W centrali odwołano p.o. dyrektora audytu, p.o. dyrektorkę kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym" - napisał w mediach społecznościowych.

Dodał, że "według wstępnych ustaleń odwołana kierowniczka OT KOWR Warszawa miała ponad cztery miesiące przetrzymywać pismo dotyczące działki pod CPK".

- Według mojej wiedzy zmiany nastąpiły na takim średnim poziomie kierownictwa. W przypadku biura kadr, audytów i kontroli nastąpiły zmiany - poinformował we wtorek w późniejszej rozmowie z dziennikarzami wiceminister rolnictwa Adam Nowak.

- Te motywy utworzenia KOWR, sposób powołania instytucji i realizowane przez nią zadania budzą wątpliwości - dodał. Zdaniem Nowaka, "potrzebna jest pewna rewizja, ocena merytoryczna pracowników".

Afera z działką pod CPK. Będzie kolejne spotkanie w sprawie

- Potrzeba gruntownej, szczegółowej analizy i weryfikacji nie tylko na najwyższym szczeblu kierownictwa KOWR, bo dziś ten atak jest kierowany tylko w stronę dyrektora Henryka Smolarza. Również na średnim i niskim szczeblu dochodziło do opóźnień - powiedział Nowak.

Polityk zapowiedział, że w środę na polecenie ministra Stefana Krajewskiego dyrektor KOWR Henryk Smolarz ma przedstawić "gruntowną ocenę sytuacji" w związku z aferą wokół działki pod CPK.

Ministerstwo liczy na współpracę z zarządem CPK i jego własną inicjatywę, aby znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Nowak dodał, że przyda się też "dobra wola ze strony osoby, która kupiła tę działkę".

- Działka była w pewien sposób zabezpieczona przez CPK, pomimo pism ze strony kierownictwa CPK minister Romanowski podpisał sprzedaż tej działki, więc tłumaczenie się niewiedzą wydaje się być irracjonalne w świetle dokumentów i faktów - wskazał.

Działka pod CPK sprzedana mimo sprzeciwu

Działka o powierzchni 160 ha, przez którą przebiegać ma linia kolei z Warszawy do lotniska CPK, została sprzedana w 2023 roku za zgodą ówczesnego kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa. Ziemię zakupił wiceprezes firmy Dawtona Piotr Wielgomas.

Jeszcze przed zawarciem transakcji - jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski - siedzibę Dawtony odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Finalnie sprzedaż doszła do skutku 1 grudnia 2023 roku. Działkę sprzedano za 22,8 mln zł, choć władze CPK apelowały o wstrzymanie transakcji.

Po ujawnieniu informacji na temat sprzedaży działki Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członków PiS.

