Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi rząd Federacji Rosyjskiej ma do 1 grudnia zatwierdzić "mapę drogową" dotyczącą długoterminowego rozwoju wydobycia pierwiastków ziem rzadkich.

Dokument ma określić kierunki rozwoju tego sektora, kluczowego dla nowoczesnych technologii, energetyki i przemysłu obronnego.

Polecenie to figuruje w instrukcjach zatwierdzonych przez Putina po Wschodnim Forum Ekonomicznym, które odbyło się 5 września 2025 roku.

Wśród innych rekomendacji znalazły się działania na rzecz rozwoju multimodalnych centrów transportowo-logistycznych na rosyjskim Dalekim Wschodzie, w sąsiedztwie Chin i Korei Północnej.

Pierwiastki ziem rzadkich są kluczowym elementem współczesnej gospodarki. Wykorzystuje się je m.in. w produkcji smartfonów, samochodów elektrycznych, turbin wiatrowych i sprzętu wojskowego.

Obecnie globalny rynek tych surowców jest zdominowany przez Chiny, które odpowiadają za ok. 70 proc. ich wydobycia i 90 proc. przetwarzania.

W ostatnich miesiącach Pekin wprowadził szereg ograniczeń eksportowych dotyczących niektórych pierwiastków, co skłoniło państwa Zachodu do intensyfikacji prac nad tworzeniem alternatywnych łańcuchów dostaw i dywersyfikacją źródeł surowców.

Jeszcze w lutym tego roku Władimir Putin rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat ewentualnej współpracy przy wydobywaniu metali ziem rzadkich.

- Amerykanie potrzebują metali ziem rzadkich. My ich mamy dużo. Mamy własne plany eksploatacji strategicznych zasobów, ale są tu całkiem duże możliwości współpracy - stwierdził wówczas rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Ostatecznie jednak w październiku Trump stracił cierpliwość do Putina. Amerykański przywódca przekonał się, że rosyjski dyktator nie zamierza starać się o pokój w trwającym konflikcie na Ukrainie. Temat współpracy upadł, amerykańska administracja nałożyła sankcje na Rosję, a stosunki między dwoma krajami pozostają napięte.

