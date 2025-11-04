Prezydent podpisał 10 ustaw. Wśród nich nowelizacja ws. CPK

Karol Nawrocki podpisał w sumie 10 nowelizacji ustaw, które niedawno zostały przegłosowane przez Sejm.

Dotyczą one: Centralnego Portu Komunikacyjnego, prawa pocztowego, zagospodarowania przestrzennego, języka polskiego, Krajowego Rejestru Sądowego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, promowania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, Rzecznika Finansowego i Funduszu Edukacji Finansowej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prezydencka sygnatura znalazła się również w ustawie o ratyfikacji Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, sporządzonego w Denpasarze 24 lutego 1976 r.

Prezydent podpisał 10 nowelizacji ustaw. Chodzi m.in. o CPK

Zatwierdzone przez prezydenta zmiany w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym dotyczą m.in. kwestii nieruchomości znajdujących się na terenach, na których zlokalizowany ma zostać CPK.

Chodzi o odszkodowania o ich wykup pod inwestycję.

"Nowelizacja ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym wprowadza wyższy poziom gwarancji dla właścicieli nieruchomości, które zostaną wywłaszczone na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz zawiera rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki Celowej" - napisano w komunikacie KPRP.

Nowelizacja ustawy o języku Polskim. Chodzi o sprzęt dla wojska

Nowelizacja ustawy o języku polskim pozwala na nietłumaczenie na język polski dokumentacji technicznych sprzętu wojskowego sporządzonej w języku obcym.

W lipcu KPRM informowała w komunikacie, że obecnie - gdy wojsko kupuje zagraniczny sprzęt wojskowy razem z dokumentacją techniczną w języku obcym albo samą dokumentację - trzeba ją obowiązkowo przetłumaczyć na język polski, a następnie aktualizować na tych samych zasadach.

"Po zmianie nie trzeba będzie tłumaczyć takich dokumentów. Rozwiązanie będzie stosowane w uzasadnionych sytuacjach, gdy w danej branży standardem jest używanie języka obcego (np. języka angielskiego w lotnictwie), albo gdy tłumaczenie jest nieopłacalne i niepotrzebne, ponieważ na co dzień używana jest obcojęzyczna wersja dokumentacji technicznej" - przekazała wówczas kancelaria premiera.

Zmiany w KRS. Prezydent podpisał nowelizację

Z kolei nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym znosi obowiązek ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów dokonanych w KRS.

Jak informował resort sprawiedliwości, po dokonanej zmianie przedsiębiorcy nie będą już musieli ponosić kosztów publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie - jak alarmował wcześniej resort sprawiedliwości - przedsiębiorcy zamieszczają tam rocznie około 270 tys. wpisów. Samo ministerstwo argumentowało konieczność wprowadzenia zmian tym, że "Monitor Sądowy i Gospodarczy jest przeciążony z powodu lawinowego wzrostu liczby ogłoszeń o wpisie".

