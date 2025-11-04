Przed zagrożeniem ostrzega Niebezpiecznik, zwracając uwagę na jego masowy charakter i nowy wektor ataku: "Wiadomość tym razem nie zawiera żadnych linków ani załączników. Oszuści informują o tym, że ktoś pomyślnie zalogował się na nasze konto i sugerują kontakt z pomocą techniczną pod numerem telefonu +48221732047" - przekazali analitycy.

Co ważne, maile nie nadchodzą z adresu w rządowej domenie gov.pl. Frazę "GOV.PL" zawiera tylko wyświetlana nazwa nadawcy, niemniej tyle może wystarczyć, by zmylić ofiary.

ZOBACZ: Metoda "na wnuczka" to tylko początek. Nagrania oszustów w Polsat News Ujawnia

Maile od "GOV.PL". Oszuści nakłaniają, by dzwonić do "banku"

Po wybraniu numeru podanego w mailu łączymy się z osobą podającą się za pomoc techniczną Profilu Zaufanego. "Poinformuje nas, że ktoś skorzystał w sposób nieuprawniony z naszego Profilu Zaufanego i prawdopodobnie wyłudził kredyt w naszym imieniu. Oszust oczywiście zaoferuje nam pomoc informując, że przekaże nas do specjalnej komórki bezpieczeństwa naszego banku" - wyjaśnia Niebezpiecznik.

Następnie ofiary otrzymują SMS z zapowiedzią, że dojdzie do kontaktu ze strony pracownika banku. Osoba, która się pod niego podszywa, przekonuje ofiary, że ich pieniądze są zagrożone, a sposobem ochrony środków przed kradzieżą ma być wykonywanie poleceń. Rozmówca zleca ofiarom działania, które zamiast zabezpieczyć środki, prowadzą do ich kradzieży.

ZOBACZ: Oszustwo "na przesyłkę". Poczta Polska ostrzega przed wyłudzeniami

Otrzymanie wiadomości nie wiąże się jeszcze z żadnym ryzykiem - wystarczy ją zignorować. W razie wykonania połączenia pod wskazany przez oszustów w mailu numer i wykonania zleconych przez nich poleceń należy się jak najszybciej skontaktować z bankiem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni