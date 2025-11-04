Podszywają się pod rządowy portal. Oszuści znaleźli nową metodę

"Drogi Użytkowniku! W załączniku znajduje się oficjalne powiadomienie elektroniczne od gov.pl" - tak zaczyna się treść maili, które masowo zaczęły trafiać na skrzynki Polaków. Oszuści podszywają się pod rządowy portal i pracowników banków i nakłaniają ofiary do zlecania operacji na rachunku bankowym. Stracić można zgromadzone na kontach pieniądze.

Podszywają się pod rządowy portal. Oszuści znaleźli nową metodę
Oszuści podszywają się pod administrację Profilu Zaufanego i banki

Przed zagrożeniem ostrzega Niebezpiecznik, zwracając uwagę na jego masowy charakter i nowy wektor ataku: "Wiadomość tym razem nie zawiera żadnych linków ani załączników. Oszuści informują o tym, że ktoś pomyślnie zalogował się na nasze konto i sugerują kontakt z pomocą techniczną pod numerem telefonu +48221732047" - przekazali analitycy. 

 

Co ważne, maile nie nadchodzą z adresu w rządowej domenie gov.pl. Frazę "GOV.PL" zawiera tylko wyświetlana nazwa nadawcy, niemniej tyle może wystarczyć, by zmylić ofiary.

 

Maile od "GOV.PL". Oszuści nakłaniają, by dzwonić do "banku"

Po wybraniu numeru podanego w mailu łączymy się z osobą podającą się za pomoc techniczną Profilu Zaufanego. "Poinformuje nas, że ktoś skorzystał w sposób nieuprawniony z naszego Profilu Zaufanego i prawdopodobnie wyłudził kredyt w naszym imieniu. Oszust oczywiście zaoferuje nam pomoc informując, że przekaże nas do specjalnej komórki bezpieczeństwa naszego banku" - wyjaśnia Niebezpiecznik.

 

Następnie ofiary otrzymują SMS z zapowiedzią, że dojdzie do kontaktu ze strony pracownika banku. Osoba, która się pod niego podszywa, przekonuje ofiary, że ich pieniądze są zagrożone, a sposobem ochrony środków przed kradzieżą ma być wykonywanie poleceń. Rozmówca zleca ofiarom działania, które zamiast zabezpieczyć środki, prowadzą do ich kradzieży.

 

Otrzymanie wiadomości nie wiąże się jeszcze z żadnym ryzykiem - wystarczy ją zignorować. W razie wykonania połączenia pod wskazany przez oszustów w mailu numer i wykonania zleconych przez nich poleceń należy się jak najszybciej skontaktować z bankiem.

 

