Pierwszy kraj na świecie. Turystyczny raj wprowadził zakaz

Malediwy stały się w sobotę jedynym krajem na świecie, w którym obowiązuje tzw. pokoleniowy zakaz palenia, kupowania i używania tytoniu przez osoby urodzone po 1 stycznia 2007 roku - przekazała agencja AFP.

Ministerstwo zdrowia w Malediwach oświadczyło, że nowe prawo "będzie chronić zdrowie publiczne i promować pokolenie wolne od tytoniu". Zakaz dotyczy wszystkich rodzajów tytoniu, a sprzedawcy są zobowiązani do weryfikacji wieku kupującego przed sprzedażą. Zakazane będzie również, bez względu na wiek, używanie papierosów elektronicznych. Pokoleniowy zakaz palenia obejmuje zarówno obywateli, jak i turystów odwiedzających kraj, położony na blisko 1,2 tys. wysp.

Co najmniej 21 proc. populacji archipelagu w wieku powyżej 15 lat paliło papierosy codziennie, a ponad 25 proc. korzystało z wyrobów tytoniowych codziennie w 2022 roku - tak wyglądały szacunki globalnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, opublikowanego w październiku.

Pokoleniowy zakaz palenia. Śladem Malediwów chce pójść europejski kraj

Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobie niepełnoletniej wiąże się z karą 50 tys. rupii (ok. 3,2 tys. dolarów), a korzystanie z e-papierosów lub waporyzatorów podlega karze grzywny w wysokości 5 tys. rupii (ok. 320 dolarów).

Podobny zakaz wprowadziła Nowa Zelandia, jednak został on uchylony niecały rok po wejściu w życie w listopadzie 2023 r. na mocy decyzji nowego, konserwatywnego rządu. Swoją decyzję argumentował on obawami przed rozwojem czarnego rynku.

Wielka Brytania jest w trakcie wprowadzania zakazu podobnego do Malediwów, dążąc do zakazania sprzedaży tytoniu, e-papierosów i podobnych produktów osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 r. Ustawa jest obecnie na etapie prac w komisji w Izbie Lordów.

Niektóre miasta eksperymentują z zakazem palenia w miejscach publicznych. W tym roku Mediolan zakazał palenia wszędzie, z wyjątkiem "odizolowanych obszarów, w których można zachować odległość co najmniej 10 metrów od innych osób".

W większości krajów Europy obowiązuje zakaz palenia w zamkniętych przestrzeniach publicznych. W zeszłym roku Unia Europejska zachęcała swoich członków do rozszerzenia zakazów na przestrzenie zewnętrzne, aby "osiągnąć pokolenie wolne od tytoniu w Europie do 2040 roku".

