Zasiłek pogrzebowy obecnie wynosi 4000 zł. Jego wysokość pozostawała niezmieniona od 14 lat. Przez ten czas regularnie pojawiały się apele, żeby ją zwiększyć. Zostały one wysłuchane, a przyjęta niedawno ustawa wprowadza znaczące zmiany od 1 stycznia 2026 r.

Podwyżka po latach. Zasiłek pogrzebowy znacząco wzrośnie

Ważną modyfikacją jest podniesienie wartości świadczenia. 75-procentowa podwyżka oznacza, że zamiast 4000 zł uprawniony otrzyma 7000 zł. Co więcej, nie jest to ostateczna suma. Jeżeli w danym roku inflacja przekroczy 5 proc., w roku następnym, od 1 marca, dojdzie do waloryzacji.

Nowe przepisy zakładają ponadto uproszczenie formalności. Od 2026 r. przyznanie prawa do dofinansowania w sytuacji, gdy koszty pogrzebu poniósł jeden żałobnik, nie będzie wymagało decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Maksymalny czas oczekiwania na wypłatę ulegnie skróceniu. Nie wyniesie on już 30, a 14 dni. W tym kontekście należy jednak zauważyć, że jeśli za pochówek płaciła większa liczba osób albo konkretny podmiot (np. samorząd lub Kościół), wydanie decyzji dalej jest obowiązkiem ZUS.

Przelew bez wizyty w urzędzie. Przedstawiono propozycje zmian

Niewykluczone, że wkrótce resort rodziny wykona następny krok w stronę ułatwienia ubiegania się o środki. Jest już projekt rozporządzenia, które przewiduje możliwość całkowitego załatwienia sprawy drogą wirtualną. Obecnie, choć wniosek można złożyć za pomocą PUE ZUS, to wymagane dokumenty (m.in. dowody poniesionych kosztów) dostarcza się osobiście. Od przyszłego roku, jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, wystarczyć będą pliki z zeskanowanymi pismami.

Ponadto nie trzeba będzie przedstawiać np. odpisu skróconego aktu zgonu, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość, by elektronicznie go pozyskać. Planuje się też umożliwienie zawnioskowania za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy stanowi cenny dodatek dla setek tysięcy osób. Zgodnie z danymi ZUS, w 2024 r. wypłacono niemal 360 tys. takich form wsparcia. Wnioskodawca musi pamiętać, żeby zrobić to w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci (lub dnia pochówku w szczególnych przypadkach, takich jak późniejsza identyfikacja zwłok).

