W programie Mamdaniego znajdziemy propozycje reform mających na celu m.in. ustabilizowanie cen najmu, budowę 200 tys. mieszkań, uruchomienie miejskich sklepów spożywczych z niskimi cenami czy podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 30 dol.

W najnowszym wpisie Donald Trump, który określa Nowy Jork swoim "ukochanym pierwszym domem" przekonuje, że zwycięstwo Mamdaniego oznacza dla miasta "zero szans na sukces, a nawet przetrwanie". Zdecydował się także na wyrażenie poparcia dla Andrew Cuomo, z którym Trump był skonfliktowany, gdy ten pełnił funkcję gubernatora stanu Nowy Jork.

"Niezależnie od tego, czy osobiście lubisz Andrew Cuomo, czy nie, nie masz wyboru. Musisz na niego zagłosować i mieć nadzieję, że wykona świetną robotę. On jest do tego zdolny, a Mamdani nie!" - napisał prezydent USA.

Andrew Cuomo zdystansował się do wypowiedzi Trumpa - On mnie nie wspiera, on sprzeciwia się Mamdaniemu - powiedział w rozmowie z CNN.

Urodzony w Ugandzie Mamdani porównywany jest zwłaszcza przez przeciwników z Barackiem Obamą, od którego zresztą otrzymał poparcie. W warunkach amerykańskich socjalne propozycje 35-latka są uznawane za radykalne. Mamdani był także atakowany za krytykę brutalności policji. Choć w miarę zwiększania się szans na zwycięstwo antypolicyjna retoryka Mamdaniego słabła, republikanie określają go mianem lewicowego ekstremisty.

Donald Trump: Jeśli Mamdani wygra, Nowy Jork czeka całkowita katastrofa

"Sytuacja może się tylko pogorszyć, gdy u steru znajdzie się komunista, a ja jako prezydent nie chcę marnować pieniędzy. Moim obowiązkiem jest kierowanie krajem i jestem głęboko przekonany, że jeśli Mamdani wygra, Nowy Jork czeka całkowita katastrofa gospodarcza i społeczna" - oświadczył w Truth Social Donald Trump.

"Jego pomysły były testowane przez ponad tysiąc lat i ani razu nie przyniosły sukcesu. Wolę widzieć zwycięstwo demokraty, który ma na koncie sukcesy, niż komunistę bez doświadczenia i z historią całkowitej porażki. Jako członek zgromadzenia stanowego był nikim, zajmował ostatnie miejsce w klasyfikacji, a jako burmistrz potencjalnie najwspanialszego miasta świata nie ma szans, aby przywrócić mu dawną świetność" - przekazał prezydent USA.

Jak zwraca uwagę "The New York Times", choć w sondażach Andrew Cuomo ma nad Mamdanim znaczną przewagę, to poparcie kandydata demokratów ma być niedoszacowane. Ponadto to Mamdani ma w ostatnim czasie zyskiwać głosy. Lokale wyborcze w Nowym Jorku przestaną przyjmować głosy o godzinie 3 w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

