Nowy Jork wybiera burmistrza. Trump robi zwrot, poparł dawnego przeciwnika
"Jeśli komunistyczny kandydat Zohran Mamdani wygra wybory na burmistrza Nowego Jorku, jest wysoce nieprawdopodobne, abym wpłacał fundusze federalne, poza absolutnie niezbędnym minimum" - napisał Donald Trump w Truth Social. Deklarujący się jako demokratyczny socjalista Mamdani chce przeprowadzić w Nowym Jorku progresywne reformy socjalne.
- Donald Trump wyraził poparcie dla jednego z kandydatów w wyborach na burmistrza Nowego Jorku
- Prezydent ostrzega przed zwycięstwem Zohrana Mamdaniego, nazywając go "komunistą" i przewidując "katastrofę"
- Mamdani proponuje reformy socjalne, w tym stabilizację cen najmu i budowę mieszkań
- Mimo wcześniejszych konfliktów Trump niespodziewanie poparł Andrew Cuomo
W programie Mamdaniego znajdziemy propozycje reform mających na celu m.in. ustabilizowanie cen najmu, budowę 200 tys. mieszkań, uruchomienie miejskich sklepów spożywczych z niskimi cenami czy podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 30 dol.
W najnowszym wpisie Donald Trump, który określa Nowy Jork swoim "ukochanym pierwszym domem" przekonuje, że zwycięstwo Mamdaniego oznacza dla miasta "zero szans na sukces, a nawet przetrwanie". Zdecydował się także na wyrażenie poparcia dla Andrew Cuomo, z którym Trump był skonfliktowany, gdy ten pełnił funkcję gubernatora stanu Nowy Jork.
"Niezależnie od tego, czy osobiście lubisz Andrew Cuomo, czy nie, nie masz wyboru. Musisz na niego zagłosować i mieć nadzieję, że wykona świetną robotę. On jest do tego zdolny, a Mamdani nie!" - napisał prezydent USA.
Andrew Cuomo zdystansował się do wypowiedzi Trumpa - On mnie nie wspiera, on sprzeciwia się Mamdaniemu - powiedział w rozmowie z CNN.
Urodzony w Ugandzie Mamdani porównywany jest zwłaszcza przez przeciwników z Barackiem Obamą, od którego zresztą otrzymał poparcie. W warunkach amerykańskich socjalne propozycje 35-latka są uznawane za radykalne. Mamdani był także atakowany za krytykę brutalności policji. Choć w miarę zwiększania się szans na zwycięstwo antypolicyjna retoryka Mamdaniego słabła, republikanie określają go mianem lewicowego ekstremisty.
"Sytuacja może się tylko pogorszyć, gdy u steru znajdzie się komunista, a ja jako prezydent nie chcę marnować pieniędzy. Moim obowiązkiem jest kierowanie krajem i jestem głęboko przekonany, że jeśli Mamdani wygra, Nowy Jork czeka całkowita katastrofa gospodarcza i społeczna" - oświadczył w Truth Social Donald Trump.
"Jego pomysły były testowane przez ponad tysiąc lat i ani razu nie przyniosły sukcesu. Wolę widzieć zwycięstwo demokraty, który ma na koncie sukcesy, niż komunistę bez doświadczenia i z historią całkowitej porażki. Jako członek zgromadzenia stanowego był nikim, zajmował ostatnie miejsce w klasyfikacji, a jako burmistrz potencjalnie najwspanialszego miasta świata nie ma szans, aby przywrócić mu dawną świetność" - przekazał prezydent USA.
Jak zwraca uwagę "The New York Times", choć w sondażach Andrew Cuomo ma nad Mamdanim znaczną przewagę, to poparcie kandydata demokratów ma być niedoszacowane. Ponadto to Mamdani ma w ostatnim czasie zyskiwać głosy. Lokale wyborcze w Nowym Jorku przestaną przyjmować głosy o godzinie 3 w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.
