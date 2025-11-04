We wtorkowym wydaniu "Graffiti" wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur odpowiadał na pytania Marcina Fijołka dotyczące słuszności takiego mechanizmu oceny rzetelności sędziów wskazanych przez KRS, w który zaangażowani są sędziowie powoływani przez system PRL.

- Możemy narzekać na takie lub inne rozwiązanie, ale one były zgodne z obowiązującą ówcześnie konstytucją. Ona nie była konstytucją demokratycznego państwa, ale była najwyższej rangi aktem prawnym w tamtym państwie - powiedział wiceminister.

- Skład Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowany po 2018 ze względu na zbyt upolityczniony tryb wyboru 15 członków tego organu nie jest zgodny z obowiązującą w Polsce od 1998 roku konstytucją - argumentował na antenie Polsat News Dariusz Mazur.

WIDEO: Dariusz Mazur w "Graffiti"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Politycy PiS reagują na słowa wiceministra. Ziobro: Niech zapłacą odszkodowania mordercom

Stanowisko wiceszefa resortu spotkało się z krytyką Zbigniewa Ziobry. "Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, z kim mamy do czynienia, to warto posłuchać. Dla nadzwyczajnej kasty komunistyczni sędziowie, którzy skazywali niewinnych nawet na śmierć w politycznych procesach, są w porządku i nic im nie można zarzucić" - napisał były wiceminister sprawiedliwości.

"Za to nielegalni są sędziowie powołani przez demokratyczną KRS po 2018 r. Ich trzeba wyrzucić z zawodu i jeszcze niech zapłacą odszkodowania mordercom i gwałcicielom…" - przekazał Zbigniew Ziobro.

Byłemu ministrowi sprawiedliwości wtórowali inni politycy Prawa i Sprawiedliwości."To jest WICEMINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI w rządzie Tuska! W PRL było lepiej, tamci sędziowie są niezawiśli, a problemem jest decyzja demokratycznie wybranego parlamentu. Co to są za kadry?" - pytał w serwisie X Radosław Fogiel, poseł i były rzecznik PiS.

"Nadzwyczajna kasta i ich autorytety - komunistyczni sędziowie" - skomentował z kolei poseł Marcin Warchoł.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni