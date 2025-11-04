Krzysztof Gawkowski w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
We wtorkowym "Gościu Wydarzeń" pojawi się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prowadzący Bogdan Rymanowski porozmawia z gościem o bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz w Interii i na polsatnews.pl.
Krzysztof Gawkowski w "Gościu Wydarzeń"
W drugiej części programu gościem będzie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępny TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej