Grzegorz Braun wyróżniony białoruską Nagrodą Pokoju i Praw Człowieka. "Gratuluję, zapracował Pan"
Grzegorz Braun otrzymał Nagrodę Pokoju i Praw Człowieka przyznawaną przez Międzynarodową Fundację im. Emila Czeczko - organizację propagandową powiązaną z białoruskim reżimem Alaksandra Łukaszenki. Wyróżnienie dla polskiego polityka skomentował szef MSZ Radosław Sikorski. "Gratuluję, zapracował Pan" - ocenił.
Eurodeputowany Grzegorz Braun został jednym z laureatów Nagrody Pokoju i Praw Człowieka przyznawanej przez Międzynarodową Fundację im. Emila Czeczko - przekazał portal OKO.press.
Wyróżnienie dla polskiego polityka zostało skomentowane przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
"Co prawda lepszym patronem (nagrody - red.) byłby niesędzia Szmydt ale gratuluję, Grzegorz Braun, zapracował Pan" - skomentował szef polskiej dyplomacji.
Nagroda dla Grzegorza Brauna. Przyznała ją fundacja z Białorusi
Portal zaznacza, że nagroda fundacji przyznawana jest politykom, dziennikarzom i aktywistom rosyjskim oraz prorosyjskim, działającym w krajach Unii Europejskiej.
W tym roku nagrodę dostali jeszcze:
- rosyjska dziennikarka Ewa Merkaczewa
- poseł Dumy Rosyjskiej Michaił Dieliagin
- niemiecki skrajnie prawicowy publicysta i wydawca Jürgen Elsässer
- francuski prawnik Arnaud Develay
- niemiecki publicysta Markus Bönig
- słowacki europoseł Ľuboš Blaha
- polski aktywista Tomasz J.
W przeszłości wyróżnienie otrzymywały osoby wspierające reżim Łukaszenki i sympatyzujące z Rosją.
ZOBACZ: Łukaszenka zapowiada pokój w Ukrainie. "Bardzo dobra propozycja"
Białoruska fundacja im. Emila Czeczko nosi imię polskiego żołnierza, który zdezerterował na Białoruś, gdzie prosił o azyl polityczny. Czeczko występował publicznie w białoruskich mediach państwowych, oskarżając polskie władze o zbrodnie na nielegalnych migrantach.
Fundacja to propagandowa organizacja, współpracująca z reżimowymi władzami białoruskimi i sympatyzująca z Kremlem. Prowadzi ją Dmitrij Bieliakow, który wcześniej pracował w białoruskim KGB.
