Grzegorz Braun wyróżniony białoruską Nagrodą Pokoju i Praw Człowieka. "Gratuluję, zapracował Pan"

Polska

Grzegorz Braun otrzymał Nagrodę Pokoju i Praw Człowieka przyznawaną przez Międzynarodową Fundację im. Emila Czeczko - organizację propagandową powiązaną z białoruskim reżimem ­Alaksandra Łukaszenki. Wyróżnienie dla polskiego polityka skomentował szef MSZ Radosław Sikorski. "Gratuluję, zapracował Pan" - ocenił.

Grzegorz Braun wyróżniony białoruską Nagrodą Pokoju i Praw Człowieka. "Gratuluję, zapracował Pan"
East News/Adam Burakowski
Grzegorz Braun

Eurodeputowany Grzegorz Braun został jednym z laureatów Nagrody Pokoju i Praw Człowieka przyznawanej przez Międzynarodową Fundację im. Emila Czeczko - przekazał portal OKO.press.

 

Wyróżnienie dla polskiego polityka zostało skomentowane przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

 

"Co prawda lepszym patronem (nagrody - red.) byłby niesędzia Szmydt ale gratuluję, Grzegorz Braun, zapracował Pan" - skomentował szef polskiej dyplomacji.

Nagroda dla Grzegorza Brauna. Przyznała ją fundacja z Białorusi

Portal zaznacza, że nagroda fundacji przyznawana jest politykom, dziennikarzom i aktywistom rosyjskim oraz prorosyjskim, działającym w krajach Unii Europejskiej. 


W tym roku nagrodę dostali jeszcze:

  • rosyjska dziennikarka Ewa Merkaczewa
  • poseł Dumy Rosyjskiej Michaił Dieliagin
  • niemiecki skrajnie prawicowy publicysta i wydawca Jürgen Elsässer
  • francuski prawnik Arnaud Develay
  • niemiecki publicysta Markus Bönig
  • słowacki europoseł Ľuboš Blaha
  • polski aktywista Tomasz J.

W przeszłości wyróżnienie otrzymywały osoby wspierające reżim Łukaszenki i sympatyzujące z Rosją. 

 

ZOBACZ: Łukaszenka zapowiada pokój w Ukrainie. "Bardzo dobra propozycja"

 

Białoruska fundacja im. Emila Czeczko nosi imię polskiego żołnierza, który zdezerterował na Białoruś, gdzie prosił o azyl polityczny. Czeczko występował publicznie w białoruskich mediach państwowych, oskarżając polskie władze o zbrodnie na nielegalnych migrantach.

 

Fundacja to propagandowa organizacja, współpracująca z reżimowymi władzami białoruskimi i sympatyzująca z Kremlem. Prowadzi ją Dmitrij Bieliakow, który wcześniej pracował w białoruskim KGB.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Irytuje mnie to". Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o rozmowach w koalicji
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIAŁORUŚGRZEGORZ BRAUNŁUKASZENKANAGRODA POKOJUORGANIZACJA PROPAGANDOWAPOLSKAPUTIN

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 