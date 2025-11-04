Eurodeputowany Grzegorz Braun został jednym z laureatów Nagrody Pokoju i Praw Człowieka przyznawanej przez Międzynarodową Fundację im. Emila Czeczko - przekazał portal OKO.press.

Wyróżnienie dla polskiego polityka zostało skomentowane przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

"Co prawda lepszym patronem (nagrody - red.) byłby niesędzia Szmydt ale gratuluję, Grzegorz Braun, zapracował Pan" - skomentował szef polskiej dyplomacji.

Nagroda dla Grzegorza Brauna. Przyznała ją fundacja z Białorusi

Portal zaznacza, że nagroda fundacji przyznawana jest politykom, dziennikarzom i aktywistom rosyjskim oraz prorosyjskim, działającym w krajach Unii Europejskiej.



W tym roku nagrodę dostali jeszcze:

rosyjska dziennikarka Ewa Merkaczewa

poseł Dumy Rosyjskiej Michaił Dieliagin

niemiecki skrajnie prawicowy publicysta i wydawca Jürgen Elsässer

francuski prawnik Arnaud Develay

niemiecki publicysta Markus Bönig

słowacki europoseł Ľuboš Blaha

polski aktywista Tomasz J.

W przeszłości wyróżnienie otrzymywały osoby wspierające reżim Łukaszenki i sympatyzujące z Rosją.

Białoruska fundacja im. Emila Czeczko nosi imię polskiego żołnierza, który zdezerterował na Białoruś, gdzie prosił o azyl polityczny. Czeczko występował publicznie w białoruskich mediach państwowych, oskarżając polskie władze o zbrodnie na nielegalnych migrantach.

Fundacja to propagandowa organizacja, współpracująca z reżimowymi władzami białoruskimi i sympatyzująca z Kremlem. Prowadzi ją Dmitrij Bieliakow, który wcześniej pracował w białoruskim KGB.

