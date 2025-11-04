Wcześniej obrona zakwestionowała decyzję sądu pierwszej instancji, twierdząc, że oskarżony nie został zbadany pod kątem poczytalności, a sam proces przebiegł zbyt szybko.

Morderstwo w bramie Żurawiej. 23-letni Dorian S. skazany na dożywocie

W pierwszym wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Dorian S. działał świadomie i realizował założony plan. Ponadto mężczyzna sam przyznał się do winy, zaznaczając jednak, że nie miał zamiaru zabić kobiety.

Do zbrodni doszło 25 lutego 2024 roku. Pozostawioną nagą 25-letnią Elizawietę znalazł dozorca w bramie przy ul. Żurawiej. Kobieta w krytycznym stanie została przewieziona do szpitala. Zmarła 1 marca, nie odzyskawszy przytomności.

23-letniego sprawcę zatrzymano w dniu napaści. Policja znalazła w jego mieszkaniu m.in. użyte przez niego duży nóż i kominiarkę. Ustalono również, że mężczyzna zrabował dwa telefony komórkowe swojej ofiary, kilka kart płatniczych i portfel. Postawiono mu zarzuty rozboju, przestępstwa na tle seksualnym i usiłowania zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

