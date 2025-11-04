Dopuścił się morderstwa i podważył wyrok sądu. Zapadła decyzja ws. apelacji Doriana S.

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji w sprawie Doriana S., skazanego za gwałt i zabójstwo Białorusinki w bramie kamienicy przy ulicy Żurawiej w Warszawie. Mężczyzna został skazany na dożywocie.

Wcześniej obrona zakwestionowała decyzję sądu pierwszej instancji, twierdząc, że oskarżony nie został zbadany pod kątem poczytalności, a sam proces przebiegł zbyt szybko.

 

Morderstwo w bramie Żurawiej. 23-letni Dorian S. skazany na dożywocie

W pierwszym wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Dorian S. działał świadomie i realizował założony plan. Ponadto mężczyzna sam przyznał się do winy, zaznaczając jednak, że nie miał zamiaru zabić kobiety.

 

Do zbrodni doszło 25 lutego 2024 roku. Pozostawioną nagą 25-letnią Elizawietę znalazł dozorca w bramie przy ul. Żurawiej. Kobieta w krytycznym stanie została przewieziona do szpitala. Zmarła 1 marca, nie odzyskawszy przytomności.

 

23-letniego sprawcę zatrzymano w dniu napaści. Policja znalazła w jego mieszkaniu m.in. użyte przez niego duży nóż i kominiarkę. Ustalono również, że mężczyzna zrabował dwa telefony komórkowe swojej ofiary, kilka kart płatniczych i portfel. Postawiono mu zarzuty rozboju, przestępstwa na tle seksualnym i usiłowania zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

 

Mateusz Balcerek / Patryk Idziak / polsatnews.pl
