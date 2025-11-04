Polityk zmarł w wyniku komplikacji po zapaleniu płuc. Miał również problemy z sercem i miażdżycę.

Dick Cheney nie żyje. Wiceprezydent w administracji George'a Busha Jr. miał 84 lata

Richard Bruce Cheney był związany z najwyższymi kręgami amerykańskiej polityki od końca lat 60. Karierę w Białym Domu rozpoczynał jeszcze w epoce prezydenta Nixona. Przez całe polityczne życie był związany z republikanami.

Po latach pracy w Kongresie USA w 1989 r. wrócił do Białego Domu, gdzie był sekretarzem obrony w administracji Geroge'a Busha. Koordynował operacje w Panamie i I wojnę w Zatoce Perskiej. W 2000 r. został kandydatem na wiceprezydenta jego syna. Urząd objął 20 stycznia 2001 r.

Po atakach 11 września 2001 r. Dick Cheney stał się głównym orędownikiem inwazji wojsk amerykańskich na Irak. W czerwcu 2002 r. na ponad dwie godziny sprawował obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych. George Bush był w tym czasie operowany pod narkozą.

Wpływ Cheneya na politykę Białego Domu uznawany jest za bezprecedensowy. Jest on uznawany za jednego z najpotężniejszych polityków, jacy kiedykolwiek piastowali urząd wiceprezydenta USA.

"Cheney w praktyce był dyrektorem operacyjnym prezydentury młodszego Busha. Miał wpływ, często decydujący, na wdrażanie najważniejszych dla prezydenta decyzji" - podała agencja Associated Press.

