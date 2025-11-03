Marszałek Sejmu miał dziś odpowiadać na pytania śledczych dotyczące wypowiedzi z lipca udzielonych na antenie Polsat News. Przesłuchanie miało mieć charakter uzupełniający.

- Termin został zaplanowany miesiąc temu podczas pierwszego przesłuchania - zapewnia rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. - Dziś spodziewaliśmy się kontynuowania przesłuchania i jego zakończenia. Przesłuchanie było zaplanowane na godzinę 11. Na godzinę 11 odnotowany został wpływ w biurze podawczym prokuratury okręgowej w Warszawie pisma procesowego pełnomocnika - poinformował.

- Pełnomocnik zakwestionował konieczność składania zeznań przez świadka. W pierwszej kolejności podkreślano, że przesłuchujący nie są stronami, nie są to pokrzywdzeni. Posiłkowano się również opinią złożoną przez Biuro Analiz Sejmowych, która nie została do pisma dołączona. - przekazał rzecznik prokuratury.

Po analizie tego pisma Prokuratura Okręgowa w Warszawie stwierdza, że nie zostały dochowane względy tzw. kindersztuby procesowej. Uznajemy, że w sposób nieuprawniony pełnomocnik świadka uzurpował sobie prawo do orzekania, kto może być pokrzywdzony, a kto nie - powiedział mec. Skiba.

Szymon Hołownia: Rozpytywano mnie czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu

Marszałek Hołownia w lipcu powiedział na antenie Polsat News, że był namawiany do tego, aby nie zaprzysięgać zwycięskiego w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego- Wielokrotnie proponowano mi, sugerowano, rozpytywano mnie czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza - powiedział marszałek.

- Ja to nazywam zamachem stanu. To oczywiście nie wypełnia kryteriów prawdopodobnie prawnych zamachu stanu, ale ja mówię o zamachu stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: no nie podoba mi się ten prezydent, to może ja go nie zaprzysięgnę - wyjaśniał marszałek Sejmu.

Zapytany o konkretne nazwiska stwierdził, że "przyjdzie czas, że będziemy o tym rozmawiać".

- Zamachu stanu ze mną się nie zrobi. Nie głosowałem na Karola Nawrockiego, to nie był mój kandydat, natomiast jako marszałek Sejmu jestem zobowiązany uszanować wolę większości wyborców, odebrać przysięgę od prezydenta, zapewnić ciągłość zwierzchnictwa sił zbrojnych, władzy w Polsce i rozmawiać z prezydentem, z którym mamy rozbieżne poglądy na bardzo wiele spraw - mówił polityk.

