Zbigniew Ziobro oskarża ministra sprawiedliwości. "Składam zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa"
Polska
"Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra W. Żurka i podległych mu prokuratorów" - poinformował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro. Polityk PiS przekonuje, że Waldemar Żurek ujawnił tajemnicę śledztwa, co jest ścigane z urzędu.
Wkrótce więcej informacji...
