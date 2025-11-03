Zbigniew Ziobro oskarża ministra sprawiedliwości. "Składam zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa"

Polska

"Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra W. Żurka i podległych mu prokuratorów" - poinformował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro. Polityk PiS przekonuje, że Waldemar Żurek ujawnił tajemnicę śledztwa, co jest ścigane z urzędu.

Zbigniew Ziobro oskarża ministra sprawiedliwości. "Składam zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa"

 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
