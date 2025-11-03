Zawalenie się części wieży Torre dei Conti wstrząsnęło w poniedziałek Rzymem. Budowla datowana na 1238 rok i uważana za jedną z najbardziej imponujących i dobrze zachowanych budowli z czasów średniowiecza, była właśnie remontowana, trwały na niej prace konserwacyjne.

W wyniku zdarzenia pod gruzami znalazło się dwóch robotników. Jak podaje agencja Ansa, jeden z nich - 64-latek - został wydobyty i z urazem głowy trafił do szpitala. Strażacy kontynuowali akcję ratunkową, żeby uwolnić drugiego z mężczyzn, kiedy doszło do kolejnego zawalenia się części wieży.

Włochy. Rzym stracił część wieży Torre dei Conti. Ratownicy szukają jednej osoby pod gruzami

Kilku z ratowników doznało lekkich obrażeń. Poszukiwany zaraz po drugim incydencie dawał znaki życia. Cały czas trwają wysiłki mające na celu wydobycie go spod gruzów.

Na miejsce przybył włoski minister kultury Alessandro Giuli. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej.

Rosja. Marija Zacharowa ostrzegła władze w Rzymie. "Włochy upadną całkowicie"

Chmury pyłu, które unosiły się nad Wiecznym Miastem nie zdążyły jeszcze opaść, a rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Marija Zacharowa zdążyła wykorzystać to zdarzenie, żeby przekazać swoje "proroctwo" dla państwa z Półwyspu Apenińskiego.

"Dopóki włoski rząd będzie bezsensownie wydawał pieniądze swoich podatników, Włochy upadną całkowicie: od gospodarki po wieże" - napisała w mediach społecznościowych.

Przy tej okazji Zacharowa przypomniała, że rząd w Rzymie przeznaczył już w sumie około 2,5 mld euro na wsparcie dla Kijowa.

