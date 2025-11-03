W Rzymie runął cenny zabytek. Zacharowa widzi w tym proroctwo dla Włoch

W sercu Rzymu doszło do zawalenia się fragmentów wieży, uważanej za jedną z najbardziej imponujących i dobrze zachowanych budowli z czasów średniowiecza. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, pod gruzami znajduje się jedna osoba. Na wydarzenia z Wiecznego Miasta zareagowała rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa, która wieszczy upadek całych Włoch, jeśli nie zaprzestaną wspierania Ukrainy.

PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI / @MariaVladimirovnaZakharova
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa skomentowała zawalenie się wieży Torre dei Conti w Rzymie

Zawalenie się części wieży Torre dei Conti wstrząsnęło w poniedziałek Rzymem. Budowla datowana na 1238 rok i uważana za jedną z najbardziej imponujących i dobrze zachowanych budowli z czasów średniowiecza, była właśnie remontowana, trwały na niej prace konserwacyjne. 

 

W wyniku zdarzenia pod gruzami znalazło się dwóch robotników. Jak podaje agencja Ansa, jeden z nich - 64-latek - został wydobyty i z urazem głowy trafił do szpitala. Strażacy kontynuowali akcję ratunkową, żeby uwolnić drugiego z mężczyzn, kiedy doszło do kolejnego zawalenia się części wieży. 

Włochy. Rzym stracił część wieży Torre dei Conti. Ratownicy szukają jednej osoby pod gruzami

Kilku z ratowników doznało lekkich obrażeń. Poszukiwany zaraz po drugim incydencie dawał znaki życia. Cały czas trwają wysiłki mające na celu wydobycie go spod gruzów. 

 

ZOBACZ: Rosja planuje dewastacje cmentarza ofiar Zbrodni Katyńskiej. Stanowczy protest IPN

 

Na miejsce przybył włoski minister kultury Alessandro Giuli. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej.

 

Rosja. Marija Zacharowa ostrzegła władze w Rzymie. "Włochy upadną całkowicie"

Chmury pyłu, które unosiły się nad Wiecznym Miastem nie zdążyły jeszcze opaść, a rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Marija Zacharowa zdążyła wykorzystać to zdarzenie, żeby przekazać swoje "proroctwo" dla państwa z Półwyspu Apenińskiego. 

 

ZOBACZ: Rosja oskarża Ukraińców. Zacharowa: Kijów złamał rozejm wielkanocny

 

"Dopóki włoski rząd będzie bezsensownie wydawał pieniądze swoich podatników, Włochy upadną całkowicie: od gospodarki po wieże" - napisała w mediach społecznościowych. 

 

Przy tej okazji Zacharowa przypomniała, że rząd w Rzymie przeznaczył już w sumie około 2,5 mld euro na wsparcie dla Kijowa

 

MARIJA ZACHAROWAROSJARZYMŚWIATTORRE DEI CONTIUKRAINAUPADEKWIEŻAWŁOCHYWSPARCIEZABYTEK

