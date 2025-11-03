W nocy z niedzieli na poniedziałek siedmioletni chłopiec z Warszawy zadławił się żelkami.

- Wszystko wskazuje na to, że chłopiec wstał w nocy i włożył do ust żelki. Następnie zasnął. Nastąpiło zablokowanie dróg oddechowych - relacjonował dla polsatnews.pl Piotr Owczarski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

Rano do pokoju chłopca weszli rodzice. Był on nieprzytomny.

Warszawa. 7-latek zasnął z żelkami w buzi. "Doszło do nieszczęśliwego wypadku"

Na miejsce wezwano pogotowie. Ratownicy przez godzinę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Siedmiolatka nie udało się uratować.

Policjanci zostali wezwani około godz. 8:15 na ul. Chełmońskiego. - Wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. (...) Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie było udziału osób trzecich, doszło do nieszczęśliwego wypadku - przekazała polstnews.pl asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

