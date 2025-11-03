Pentagon dał prezydentowi Donaldowi Trumpowi zielone światło w sprawie udostępnienia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk - podało w piątek CNN. Według oceny departamentu obrony, przekazanie Tomahawków nie wpłynęłoby negatywnie na amerykańskie zapasy.

Tomahawki dla Ukrainy. Jest deklaracja Trumpa

Ostateczna decyzje w tej sprawie należy jednak do prezydenta, który zmieniał w tej sprawie zdanie. Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim mówił, że Waszyngton ma "dużo Tomahawków", które ewentualnie mogłoby zostać przekazać Kijowowi, a później stwierdził, że przekazanie pocisków byłoby eskalacją działań wojennych.

Na pokładzie samolotu Air Force One w drodze z Florydy do Waszyngtonu, amerykański prezydent zapytany o to, czy rozważa przekazanie Tomahawków Ukrainie, Trump odparł "nie, nie bardzo". Dodał też, że obecnie tego nie rozważa, ale wciąż może w tym temacie zmienić zdanie.

Sugestie Trumpa, że nie sprzeda rakiet, padły dzień po jego rozmowie z Władimirem Putinem, który miał powiedzieć, że Tomahawki mogłyby uderzyć w Moskwą czy Petersburg z powodu swojego zasięgu. Miałoby to zaszkodzić stosunkom amerykańsko-rosyjskim, a jednocześnie nie zmieniłoby w znaczący sposób sytuacji na polu bitwy.

Pytany o to, co będzie dla niego ostatecznym dowodem, że Władimir Putin nie chce zakończyć wojny w Ukrainie, Trump odparł, że nie ma takiego dowodu.

– Czasami trzeba pozwolić im walczyć i walczą. To jest ciężka wojna dla Putina, stracił wielu żołnierzy, może milion. To wielu żołnierzy. To jest też ciężkie dla Ukrainy – stwierdził prezydent USA.

