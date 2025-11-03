"Tak skończy każdy wrogi dron". Donald Tusk pokazał nagranie
"Każdy wrogi dron skończy tak samo" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu dołączył do wpisu nagranie. Widać na nim szczątki rosyjskich bezzałogowców, które w nocy z 9 na 10 września wleciały w polską przestrzeń powietrzną.
W poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk udostępnił w mediach społecznościowych nagranie z jednego z obiektów służby kontrwywiadu wojskowego.
Donald Tusk: Tak skończy każdy wrogi dron
- To, co za mną widzicie, to szczątki rosyjskich dronów, które spadły na polską ziemię wtedy, pamiętnej nocy z 9 na 10 września - poinformował szef rządu.
- Tak skończy każdy wrogi dron, każdy rosyjski dron, który nad polską ziemię nadleci - zapowiedział premier.
- Nad tym pracujemy, dlatego inwestujemy te miliardy, miliardy złotych w nowoczesną polską armię, w nowoczesne polskie służby, aby zabezpieczyć polskie niebo i polską ziemię przed takimi obiektami - dodał.
Rosyjskie drony nad Polską. Ruszyła operacja "Wschodnia Straż"
W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, a tym samym NATO. Początkowo przekazano, że chodzi o 19 bezzałogowców, następnie poinformowano, że było to 21 maszyn.
Część rosyjskich dronów została zestrzelona przez polską armię z pomocą sojuszników z NATO. W kolejnych tygodniach znajdowano szczątki bezzałogowców w kilku województwach, najwięcej w lubelskim.
10 września Polska zwróciła się z wnioskiem do NATO o uruchomienie art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. W ramach tego formatu konsultacje odbył się jeszcze tego samego dnia.
Dzień później prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a 12 września na wniosek Polski odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Tego samego dnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich ogłosili operację "Wschodnia Straż" której podstawowym zadaniem jest znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski. W jej ramach do naszego kraju sojusznicy wysłali dodatkowy sprzęt oraz żołnierzy.
W połowie października sekretarz generalny NATO poinformował, że Sojusz współpracuje z Unią Europejską nad utworzeniem tzw. muru dronowego – systemu ochrony antydronowej dla państw członkowskich.
