"Tak skończy każdy wrogi dron". Donald Tusk pokazał nagranie

W poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk udostępnił w mediach społecznościowych nagranie z jednego z obiektów służby kontrwywiadu wojskowego.

Donald Tusk: Tak skończy każdy wrogi dron

- To, co za mną widzicie, to szczątki rosyjskich dronów, które spadły na polską ziemię wtedy, pamiętnej nocy z 9 na 10 września - poinformował szef rządu.



- Tak skończy każdy wrogi dron, każdy rosyjski dron, który nad polską ziemię nadleci - zapowiedział premier.



- Nad tym pracujemy, dlatego inwestujemy te miliardy, miliardy złotych w nowoczesną polską armię, w nowoczesne polskie służby, aby zabezpieczyć polskie niebo i polską ziemię przed takimi obiektami - dodał.

Każdy wrogi dron skończy tak samo. pic.twitter.com/f3fOsnWx6u — Donald Tusk (@donaldtusk) November 3, 2025

Rosyjskie drony nad Polską. Ruszyła operacja "Wschodnia Straż"

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, a tym samym NATO. Początkowo przekazano, że chodzi o 19 bezzałogowców, następnie poinformowano, że było to 21 maszyn.

Część rosyjskich dronów została zestrzelona przez polską armię z pomocą sojuszników z NATO. W kolejnych tygodniach znajdowano szczątki bezzałogowców w kilku województwach, najwięcej w lubelskim.

10 września Polska zwróciła się z wnioskiem do NATO o uruchomienie art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. W ramach tego formatu konsultacje odbył się jeszcze tego samego dnia.

Dzień później prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a 12 września na wniosek Polski odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Tego samego dnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich ogłosili operację "Wschodnia Straż" której podstawowym zadaniem jest znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski. W jej ramach do naszego kraju sojusznicy wysłali dodatkowy sprzęt oraz żołnierzy.

W połowie października sekretarz generalny NATO poinformował, że Sojusz współpracuje z Unią Europejską nad utworzeniem tzw. muru dronowego – systemu ochrony antydronowej dla państw członkowskich.

