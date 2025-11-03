Według najnowszych danych geolokalizacyjnych informujących o sytuacji frontowej w Ukrainie, Pokrowsk niemal w połowie zajęty jest przez Rosjan.

Doniesienia przekazywane na mapach są jednak mylące, ponieważ z relacji ukraińskich żołnierzy wynika, że rosyjskie grupy bojowe wykrywane są już niemal w całej miejscowości.

Wojna w Ukrainie. Dowódca o powolnej utracie Pokrowska

O tym jak wygląda obecna sytuacja ukraińskich obrońców Pokrowska wypowiedział się, na antenie telewizji Espreso, dowódca batalionu bezzałogowych systemów uderzeniowych "Szerszeni Dowbusza".

- Moim zdaniem sytuacja w Pokrowsku jest niezwykle krytyczna, nie mogę powiedzieć, że jest pod kontrolą. Oczywiście nasze dowództwo ma zamiar przywrócić sytuację i ustabilizować linię, ale niestety, mnóstwo DRG (grup dywersyjno-rozpoznawczych - red.) przedostaje się do środka i powoduje chaos w naszym porządku i logistyce - relacjonuje Wiaczesław ps. Luty.

Podobnie sytuację w mieście przedstawia żołnierz 68. samodzielnej brygady strzelców o pseudonimie Gus.

- Rzeczywiście, wroga wykrywa się niemal we wszystkich dzielnicach i obszarach miasta, w grupach składających się z kilku żołnierzy - twierdzi, dodając jednocześnie, że "nie możemy obecnie mówić o stabilnej kontroli wroga nad jakąkolwiek częścią miasta".

Zdaniem ukraińskiego wojskowego, celem Rosjan jest otoczenie obrońców i "zamknięcie worka" co zmusi do pilnej ewakuacji, która będzie wiązała się z dużymi stratami.

Pokrowsk to miasto położone w tzw. Donieckim Zagłębiu Węglowym. Ważnym okręgu przemysłowym dla Ukrainy. Przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny zamieszkiwane było przez 61 tysięcy mieszkańców. W miejscowości znajduje się m.in. węzeł kolejowy, wykorzystywany w logistyce Sił Zbrojnych Ukrainy.

Niemal pewne jest, że upadek Pokrowska spowoduje także kolejne straty terytorialne Ukraińców. W ręce Rosjan wpadną wówczas m.in. miejscowości Moskowske, Lysiwka, Nowopawliwka, czy też Myrnohrad, który przed wojną zamieszkiwało 46 tysięcy osób.

