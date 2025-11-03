Sojusznik przekazał broń Ukrainie. Reakcja na decyzję Trumpa ws. Tomahawków
Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie nową partię pocisków Storm Shadow - poinformował Bloomberg, powołując się na swoje źródła. Ma to być reakcja na słowa Donalda Trumpa, który zadeklarował, że nie przekaże walczącym Ukraińcom pocisków Tomahawk.
Internetowy portal Bloomberga nie wskazał liczby przekazanych pocisków Storm Shadow. Według źródeł pragnących zachować anonimowość, Wielka Brytania obawia się, że Kreml nasili ataki na ukraińskich cywilów.
W tym celu przekazała pociski, aby zapewnić Ukraińcom zapasy na zimowe miesiące, a także pokazać Rosji, że wsparcie sojuszników będzie trwalsze niż zdolności ekonomiczne Rosjan do dalszego prowadzenia wojny.
Wielka Brytania wspiera Ukrainę. Broń dalekiego zasięgu przekazana
Decyzja Brytyjczyków o dodatkowym wsparciu dla Ukrainy, jak przekonuje redakcja, wynika z deklaracji Donalda Trumpa. Amerykański prezydent stwierdził w niedzielę, że nie przekaże sąsiadom Polski pocisków Tomahawk, gdyż jego zdaniem ataki z tej broni w głąb Rosji doprowadziłyby do eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
Brytyjskie pociski pomogły już wcześniej w wykrywaniu luk w rosyjskich systemach bezpieczeństwa. W październiku ukraińskie wojsko przekazało informację, że tego rodzaju bronią została zaatakowana rosyjska fabryka chemiczna.
Storm Shadows to precyzyjnie naprowadzane pociski rakietowe o zasięgu ponad 250 kilometrów. Są one odpalane z powietrza, z wykorzystaniem nawigacji GPS i nawigacji terenowej.
Wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii to potwierdzenie niedawnych deklaracji premiera Keira Starmera. Mówił on, że tzw. koalicja chętnych będzie w dalszym ciągu wywierać presję militarną na Rosję i Władimira Putina, aby doprowadzić do rozmów pokojowych.
- Przyszłość Ukrainy to nasza przyszłość – mówił szef brytyjskiego rządu.
