Internetowy portal Bloomberga nie wskazał liczby przekazanych pocisków Storm Shadow. Według źródeł pragnących zachować anonimowość, Wielka Brytania obawia się, że Kreml nasili ataki na ukraińskich cywilów.

W tym celu przekazała pociski, aby zapewnić Ukraińcom zapasy na zimowe miesiące, a także pokazać Rosji, że wsparcie sojuszników będzie trwalsze niż zdolności ekonomiczne Rosjan do dalszego prowadzenia wojny.

Wielka Brytania wspiera Ukrainę. Broń dalekiego zasięgu przekazana

Decyzja Brytyjczyków o dodatkowym wsparciu dla Ukrainy, jak przekonuje redakcja, wynika z deklaracji Donalda Trumpa. Amerykański prezydent stwierdził w niedzielę, że nie przekaże sąsiadom Polski pocisków Tomahawk, gdyż jego zdaniem ataki z tej broni w głąb Rosji doprowadziłyby do eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

ZOBACZ: Tomahawki dla Ukrainy. Donald Trump przekazał swoją decyzję

Brytyjskie pociski pomogły już wcześniej w wykrywaniu luk w rosyjskich systemach bezpieczeństwa. W październiku ukraińskie wojsko przekazało informację, że tego rodzaju bronią została zaatakowana rosyjska fabryka chemiczna.

Storm Shadows to precyzyjnie naprowadzane pociski rakietowe o zasięgu ponad 250 kilometrów. Są one odpalane z powietrza, z wykorzystaniem nawigacji GPS i nawigacji terenowej.

Wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii to potwierdzenie niedawnych deklaracji premiera Keira Starmera. Mówił on, że tzw. koalicja chętnych będzie w dalszym ciągu wywierać presję militarną na Rosję i Władimira Putina, aby doprowadzić do rozmów pokojowych.

- Przyszłość Ukrainy to nasza przyszłość – mówił szef brytyjskiego rządu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni