W poniedziałek mija określony przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię termin na zrzeczenie się immunitetu poselskiego przez Zbigniewa Ziobrę.

- Zdjęcie immunitetu jest tylko po to, żeby Ziobro mógł stawić się przed sądem i bronić swoich racji - skomentował w "Graffiti" poseł Polski 2050 Ryszard Petru. - Rozumiem, że PiS, który powinien dążyć do wyjaśnienia sprawy, powinien głosować za zdjęciem immunitetu, żeby pan Ziobro mógł stanąć przed sądem. Może głosować przeciwko możliwości aresztowania - dodał.

Immunitet Zbigniewa Ziobry. Ryszard Petru: Jestem przekonany, że będzie większość

Prowadzący program Grzegorz Kępka nawiązał do jednej z wypowiedzi byłego ministra sprawiedliwości: - Cytując Zbigniewa Ziobrę, nie okażecie się fujarami? Będzie większość, żeby przegłosować kwestię immunitetu?

- Jestem przekonany, że będzie większość - odparł Petru. - Sądzę, że Ziobro okaże się fujarą, miękiszonem, szczególnie w przypadku, kiedy nawet schroni się na Węgrzech, a Orban przegra, to straci azyl i będzie musiał być aresztowany albo na Węgrzech, albo w Polsce

- dodał.

W rozmowie z Polsat News były minister sprawiedliwości stwierdził, że "niczego nie będzie się zrzekał".

- Niesamowite. Nikt się tego nie spodziewał - odpowiedział na antenie Polsat News Ryszard Petru.

Ryszard Petru: Nie jestem zwolennikiem aresztów

Poseł oświadczył, że będzie głosował za zdjęciem immunitetu i za możliwością aresztowania Zbigniewa Ziobry. - Prawdopodobnie te głosowania odbędą się w najbliższy piątek, między 17.30 a 19.30, bo taki jest blok głosowań - wyjaśnił.

- Ważne jest to, co zrobił jego były podwładny, pan Romanowski, uciekł na Węgry. Nie jestem zwolennikiem aresztów co do zasady, ale w tym przypadku areszt jest po to, że jeśli pan Ziobro będzie w Polsce w piątek, to powinien być zatrzymany - stwierdził Petru.

