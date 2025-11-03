Robert Lewandowski udostępnił za pośrednictwem Instagrama nagranie, w którym apeluje do swoich odbiorców w związku z akcją "movember". - W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało, o formę. Ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie o siebie i o innych. Listopad to miesiąc świadomości raka prostaty i jąder - mówił.

- Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie. Zrób to dla swoich bliskich. Bo silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie - zakończył.

Później w nagraniu pojawili się znani Polacy ze świata sportu i nie tylko. Do badań profilaktycznych zachęcali: Bartosz Zmarzlik, Bartosz Kurek, Robert Makłowicz, Tomasz Fornal, Piotr Małachowski, Borys Szyc oraz Jakub Błaszczykowski.



Na końcu wideo odbiorcy mogli zobaczyć prezydenta Karola Nawrockiego. - Odważ się. To też jest siła - powiedział.

Listopad miesiącem świadomości raka prostaty. Rusza akcja "movember"

Listopad to czas, w którym rusza światowa kampania "movember", skoncentrowana na edukacji zdrowotnej mężczyzn i profilaktyce chorób nowotworowych, w szczególności raka prostaty i jąder. Celem inicjatywy jest nie tylko zwiększenie świadomości na temat znaczenia wczesnej diagnostyki, ale również zachęcenie mężczyzn do regularnych badań profilaktycznych, które w wielu przypadkach decydują o skuteczności leczenia.

Co roku na raka prostaty zapada ponad 1,5 miliona mężczyzn na świecie, a prawie 400 tysięcy z nich umiera. W Polsce w ostatniej dekadzie liczba zachorowań wzrosła aż o 63 proc., czyniąc z raka gruczołu krokowego drugi najczęściej diagnozowany nowotwór u mężczyzn. Ale mimo skali problemu, świadomość Polaków wciąż jest dramatycznie niska.

Z badania opinii przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie marki Domowe Laboratorium wynika, że ponad 60 proc. mężczyzn nie wie, czym jest badanie PSA, a 64 proc. nigdy nie słyszało o domowych testach, które mogą pomóc wykryć chorobę na wczesnym etapie.

Od blisko czterech dekad liczba zachorowań na raka gruczołu krokowego systematycznie rośnie. Dziś to drugi najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u mężczyzn na świecie i piąta przyczyna zgonów nowotworowych. Każdego roku diagnozuje się około 1,5 miliona nowych przypadków i odnotowuje blisko 400 tysięcy zgonów. Choć rak prostaty rozwija się powoli, wciąż pozostaje chorobą śmiertelną dla niemal 40 proc. chorych. W Polsce w ostatnich dziesięciu latach liczba nowych przypadków wzrosła aż o 63 proc.

Aż 43 proc. otwarcie przyznaje, że boi się diagnozy. Co trzeci respondent (30 proc.) deklaruje, że unika badań z obawy przed utratą "męskości" i problemami z potencją. Dodatkowo 61,9 proc. twierdzi, że mężczyźni zgłaszają się do specjalisty dopiero wtedy, gdy choroba daje wyraźne objawy.

