Prezydent chce zmian w emeryturach. Podpisał projekt ustawy

Chwilę po godzinie 10 rozpoczęło się spotkanie Karola Nawrockiego z seniorami w Sochaczewie. Na samym początku wydarzenia prezydent podpisał projekt ustawy "godna emerytura".

- Państwo musi być silne wobec silnych, wobec tych, którzy nie chcą byśmy się rozwijali, wobec tych, którzy nakładają na nas blokady. Musimy jasno mówić, jaki jest interes państwa polskiego. Państwo musi być rozważne wobec tych, którzy sobie radzą, ale także wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują wsparcia - stwierdził.

- Seniorzy przez całe życie ciężko pracowali. Dziś oczekują, by państwo, rząd traktowali ich poważnie. Nie po to mnie wybraliście, abym nie był głosem naszych seniorów, naszych emerytek i emerytów - dodał, podkreślając, jak znaczący jest wpływ pracy obecnych emerytów na aktualny stan gospodarczy Polski.

