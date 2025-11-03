Poszukiwania 31-letniego Polaka na Maderze. Zaginął Igor Holewiński
Policja oraz rodzina poszukują 31-letniego Igora Holewińskiego. Mężczyzna zaginął 2 listopada na Maderze. W rozmowie z lokalnymi mediami jego siostra przekazała, że 31-latek wybrał się na samotną wędrówkę na górę Pico Ruivo.
W poniedziałek lokalne media poinformowały, że na Maderze trwają poszukiwania 31-latka z Polski. Zaginiony Igor Holewiński przebywa na portugalskiej wyspie na wakacjach.
Madera: Zaginął Igor Holewiński
Siostra Igora, Olga, przekazała w rozmowie z lokalnymi mediami, że 31-latek w niedzielę rano skontaktował się z rodziną ostatni raz. Poinformował wówczas, że zaplanował samotną wędrówkę z São Vicente w kierunku Pico Ruivo.
ZOBACZ: Akcja poszukiwawcza w Tatrach. 55-latek zaginął po zdobyciu szczytu
Około godz. 12:30 udostępnił jej swoją lokalizację - był w pobliżu Levada dos Tornos. Od tego momentu nie odbierał wiadomości, ani połączeń.
Igor Holewiński ma 31 lat i 195 cm wzrostu. Jest szczupły, ma blond włosy oraz nosi okulary.
Rodzina Igora Holewińskiego przekazała, że o zaginięciu poinformowała portugalską i polską policję. O zaginięciu 31-letniego Polaka informują również na grupach podróżniczych w mediach społecznościowych.
Źródło: madeiraislandnews.com, www.timesofmadeira.com
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej