Poszukiwania 31-letniego Polaka na Maderze. Zaginął Igor Holewiński

Świat

Policja oraz rodzina poszukują 31-letniego Igora Holewińskiego. Mężczyzna zaginął 2 listopada na Maderze. W rozmowie z lokalnymi mediami jego siostra przekazała, że 31-latek wybrał się na samotną wędrówkę na górę Pico Ruivo.

Poszukiwania 31-letniego Polaka na Maderze. Zaginął Igor Holewiński
Trwają poszukiwania 31-letniego Igora Holewińskiego zaginionego na Maderze

W poniedziałek lokalne media poinformowały, że na Maderze trwają poszukiwania 31-latka z Polski. Zaginiony Igor Holewiński przebywa na portugalskiej wyspie na wakacjach. 

Madera: Zaginął Igor Holewiński

Siostra Igora, Olga, przekazała w rozmowie z lokalnymi mediami, że 31-latek w niedzielę rano skontaktował się z rodziną ostatni raz. Poinformował wówczas, że zaplanował samotną wędrówkę z São Vicente w kierunku Pico Ruivo.

 

ZOBACZ: Akcja poszukiwawcza w Tatrach. 55-latek zaginął po zdobyciu szczytu

 

Około godz. 12:30 udostępnił jej swoją lokalizację - był w pobliżu Levada dos Tornos. Od tego momentu nie odbierał wiadomości, ani połączeń.

 

Igor Holewiński ma 31 lat i 195 cm wzrostu. Jest szczupły, ma blond włosy oraz nosi okulary.

 

 

Rodzina Igora Holewińskiego przekazała, że o zaginięciu poinformowała portugalską i polską policję. O zaginięciu 31-letniego Polaka informują również na grupach podróżniczych w mediach społecznościowych.

 

Źródło: madeiraislandnews.com, www.timesofmadeira.com

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
IGOR HOLEWIŃSKIMADERAPOLICJAPOLSKAPOSZUKIWANIAŚWIATZAGINIONY POLAK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 