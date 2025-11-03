W poniedziałek lokalne media poinformowały, że na Maderze trwają poszukiwania 31-latka z Polski. Zaginiony Igor Holewiński przebywa na portugalskiej wyspie na wakacjach.

Madera: Zaginął Igor Holewiński

Siostra Igora, Olga, przekazała w rozmowie z lokalnymi mediami, że 31-latek w niedzielę rano skontaktował się z rodziną ostatni raz. Poinformował wówczas, że zaplanował samotną wędrówkę z São Vicente w kierunku Pico Ruivo.

Około godz. 12:30 udostępnił jej swoją lokalizację - był w pobliżu Levada dos Tornos. Od tego momentu nie odbierał wiadomości, ani połączeń.

Igor Holewiński ma 31 lat i 195 cm wzrostu. Jest szczupły, ma blond włosy oraz nosi okulary.

Rodzina Igora Holewińskiego przekazała, że o zaginięciu poinformowała portugalską i polską policję. O zaginięciu 31-letniego Polaka informują również na grupach podróżniczych w mediach społecznościowych.

