Jak podała japońska agencja informacyjna Kyodo, kobieta wyszła na górzysty teren, aby zbierać grzyby. Według ustaleń policji, 79-letnia Kiyo Goto mieszkała w okolicy. Z obrażeń na jej twarzy wynika, że najprawdopodobniej została pogryziona przez niedźwiedzia.

Japonia. Ataki niedźwiedzi. Ministerstwo zapowiada pomoc

Jak ustaliły japońskie służby, kobieta zadzwoniła w niedzielny poranek do swojej rodziny, z którą nie mieszkała na co dzień, aby powiedzieć im, że wybiera się w góry. Gdy nie wróciła do wieczora, bliscy wezwali policję. Jej ciało znaleziono w poniedziałek.

ZOBACZ: Mają problem z niedźwiedziami. Rozważana jest interwencja wojska

Do podobnego zdarzenia doszło także w minioną niedzielę. Japoński nadawca NHK poinformował, że w prefekturze Fukushima niedźwiedź zaatakował od tyłu starszego mężczyznę, pielącego ogródek, który ma po tym zdarzeniu ślady zadrapań i ugryzień, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Również w niedzielę w prefekturze Iwate 89-letnia kobieta została zaatakowana podczas zbierania liści na swoim podwórku. Doznała lekkich obrażeń.

W związku z coraz częstszymi atakami niedźwiedzi, gubernator Akity, Kenta Suzuki, zwrócił się z prośbą o rozważenie wysłania tam żołnierzy Sił Samoobrony. Minister obrony Shinjiro Koizumi powiedział, że może zaoferować pomoc logistyczną, m.in. w transporcie i utylizacji zabitych zwierząt, jednak zgodnie z prawem Siły Samoobrony nie mogą brać udziału w odstrzale.

Pod koniec października ministerstwo środowiska informowało, że od kwietnia, w wyniku ataków niedźwiedzi śmierć poniosło 12 osób. To dwa razy więcej niż w rekordowym pod tym względem 2023 roku.

