Policja zdecydowała o zatrzymaniu "Nazara" w trakcie kontroli drogowej, podczas której mężczyzna miał się nietypowo zachowywać. Wstępne testy toksykologiczne wykazały w jego organizmie ślady narkotyków. Jak informuje policja, aktualnie przeprowadzane są bardziej zaawansowane badania, które mają potwierdzić wcześniejsze wyniki.

Poniesienie odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków to nie jedyne, co grozi patostreamerowi. Łącznie policja zamierza postawić mu aż sześć zarzutów.

Mężczyzna ma odpowiedzieć za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym oraz stosowanie, używanie lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Rosji na Ukrainę. Tylko za ostatnie przestępstwo mężczyźnie grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Paweł N. ma odpowiedzieć również za ujawnienie danych osobowych osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

W poniedziałek sąd ma zdecydować w sprawie umieszczenia Pawła N. w areszcie.

Paweł N. ps. Nazar zatrzymany. Kim jest 44-latek?

Mężczyzna już wcześniej zatrzymywany był przez policję. Oprócz aktywności internetowej 44-latek znany jest także z akcji zrywania ukraińskich flag z budynków trójmiejskiej administracji i prywatnych budynków.

We wrześniu mężczyzna zakleił tablicę z nazwą pl. Wolnej Ukrainy w Gdyni samodzielnie przygotowanym napisem "pl. Bohaterów Gdyni".

Podobnych aktów Nazar dokonywał w Gdyni więcej, a osoby z jego otoczenia w październiku zostały zatrzymane w związku z podpaleniami samochodów z ukraińskimi tablica rejestracyjnymi.

