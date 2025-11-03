"Nazar" w rękach policji. Antyukraiński patostreamer ma usłyszeć 6 zarzutów

Polska

Gdyńska policja zatrzymała podczas kontroli drogowej patostreamera Pawła N. ps. Nazar. Mężczyzna znany jest m.in. antyukraińskich wypowiedzi w mediach społecznościowych. Polsat News potwierdził, że zatrzymanemu postawionych zostanie łącznie sześć zarzutów m.in. nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym.

"Nazar" w rękach policji. Antyukraiński patostreamer ma usłyszeć 6 zarzutów
Polsat News
Policja zatrzymała patostreamera Pawła N. ps. Nazar

Policja zdecydowała o zatrzymaniu "Nazara" w trakcie kontroli drogowej, podczas której mężczyzna miał się nietypowo zachowywać. Wstępne testy toksykologiczne wykazały w jego organizmie ślady narkotyków. Jak informuje policja, aktualnie przeprowadzane są bardziej zaawansowane badania, które mają potwierdzić wcześniejsze wyniki.

 

Poniesienie odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu pod  wpływem narkotyków to nie jedyne, co grozi patostreamerowi. Łącznie policja zamierza postawić mu aż sześć zarzutów

 

ZOBACZ: Uciekał przed policją, doprowadził do kolizji. Długa lista przewinień 52-latka

 

Mężczyzna ma odpowiedzieć za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym oraz stosowanie, używanie lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Rosji na Ukrainę. Tylko za ostatnie przestępstwo  mężczyźnie grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Paweł N. ma odpowiedzieć również za ujawnienie danych osobowych osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

 

W poniedziałek sąd ma zdecydować w sprawie umieszczenia Pawła N. w areszcie.

Paweł N. ps. Nazar zatrzymany. Kim jest 44-latek?

Mężczyzna już wcześniej zatrzymywany był przez policję. Oprócz aktywności internetowej 44-latek znany jest także z akcji zrywania ukraińskich flag z budynków trójmiejskiej administracji i prywatnych budynków.

 

ZOBACZ: Atak na policjantów. Funkcjonariusze postrzelili agresora

 

We wrześniu mężczyzna zakleił tablicę z nazwą pl. Wolnej Ukrainy w Gdyni samodzielnie przygotowanym napisem "pl. Bohaterów Gdyni".

 

Podobnych aktów Nazar dokonywał w Gdyni więcej, a osoby z jego otoczenia w październiku zostały zatrzymane w związku z podpaleniami samochodów z ukraińskimi tablica rejestracyjnymi.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: PSL chce ograniczyć posłom możliwość kandydowania. Jasna deklaracja Biejat
Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GDYNIANAZARPOLICJAPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 