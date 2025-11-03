Nikotyna obecna w tytoniu ma silne działanie uzależniające. Choć wiele osób deklaruje, że "mogłoby przestać w każdej chwili", mechanizmy uzależnienia rozwijają się znacznie szybciej, niż większość przypuszcza. Szczególnie problematyczne były papierosy mentolowe (zakazane w całej UE), ich smak zmniejszał dyskomfort palenia i wzmacniał działanie nikotyny.

Nikotyna a mózg: dlaczego uzależnia?

Według National Institute on Drug Abuse, palenie krótkotrwale może poprawiać nastrój i uodparniać na ból, dzięki zwiększonemu wyrzutowi endorfin oraz dopaminy. To tłumaczy chwilowe poczucie odprężenia. Jednak organizm szybko "przyzwyczaja się" do tych zmian neurochemicznych. Z czasem, aby uzyskać ten sam efekt, osoba paląca musi zwiększać liczbę papierosów, a to prowadzi do trwałego uzależnienia.

ZOBACZ: Niewinna czynność może prowadzić do demencji. Ustalenia naukowców wprawiają w osłupienie

Choć nikotyna chwilowo może poprawić koncentrację, to długotrwałe palenie osłabia funkcje poznawcze. Alzheimer’s Society wskazuje, że substancje zawarte w dymie tytoniowym uszkadzają naczynia krwionośne w mózgu oraz nasilają stany zapalne i stres oksydacyjny. To z kolei zwiększa ryzyko:

choroby Alzheimera

demencji naczyniowej

zaburzeń pamięci i myślenia

Z czasem w mózgu dochodzi do stopniowej utraty komórek nerwowych oraz zmniejszenia objętości pewnych obszarów kory mózgowej.

"Dziury w pamięci" mogą pojawiać się powoli a ryzyko udaru jest trzykrotnie wyższe

W pierwszej kolejności pojawia się trudność w przypominaniu sobie szczegółów (imion, dat, niedawnych wydarzeń). Z czasem problemy narastają: zapominane są słowa, a następnie elementy codziennej rutyny. Zaawansowane zmiany mogą sprawić, że chory stopniowo przestaje rozpoznawać znajome twarze czy otoczenie.

Proces zaniku neuronów może zostać spowolniony, jeśli palenie zostanie całkowicie przerwane. Jednak zmiany wywołane rozwiniętą chorobą Alzheimera są nieodwracalne.

ZOBACZ: Trzy niepokojące objawy raka. Ostatni jest najczęściej bagatelizowany

A jak wygląda kwestia udaru? U nałogowych palaczy ryzyko jest 2-3 razy większe niż u osób niepalących. Toksyny z dymu osłabiają naczynia krwionośne i zaburzają dopływ tlenu do mózgu, co sprzyja tworzeniu się zakrzepów. Oderwanie takiej skrzepliny i zablokowanie tętnicy mózgowej może prowadzić do udaru mózgu, często zakończonego trwałą niepełnosprawnością lub śmiercią.

Jak długo mózg i organizm "dochodzi do siebie" po rzuceniu palenia?

Już w ciągu pierwszych godzin spada tętno i normalizuje się poziom tlenku węgla we krwi. W kolejnych tygodniach poprawia się krążenie i wydolność płuc, co wpływa także na lepsze dotlenienie mózgu.

ZOBACZ: Ulubione mięso Polaków trafiło na listę najbardziej rakotwórczych produktów świata

Po trzech miesiącach wiele osób odczuwa poprawę koncentracji i zmniejszenie przewlekłego zmęczenia. W perspektywie roku znacząco maleje ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a po kilku latach spada również ryzyko udaru i niektórych nowotworów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Koalicja PiS i Konfederacji jest możliwa? Europoseł postawił warunek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl