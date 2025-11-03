Polityk w porannym wpisie w mediach społecznościowych zareagował na wywiady, udzielone przez posłów PiS Mariusza Błaszczaka i Radosława Fogla.

Fogiel o Konfederacji. Mówi o "łowieniu w stawie"

Drugi z wymienionych mówił w RMF FM m.in., że Konfederacja liczy, że "coś złowi" w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości.

- Kiedy pan wejdzie na media społecznościowe np. pana Sławomira Mentzena, to tam jest wyłącznie PiS, PiS, PiS, PiS. To tak, jak na mediach społecznościowych dowolnego polityka Platformy. Oni nawet używają tego samego "podręcznika do atakowania Prawa i Sprawiedliwości", bo liczą, że w naszym stawie coś złowią - mówił.

Stwierdził też, że w jego opinii część Konfederacji związana z partią Nowa Nadzieja "biorąc pod uwagę ich wolnorynkowe podejście, wcale nie byłaby taka odległa od niektórych polityków czy wyborców Platformy Obywatelskiej".

- Myślę, że im jakaś wizja koalicji z Tuskiem pewnie nie przeszkadza - dodał Fogiel.

Rząd Mentzen-Tusk? Jest odpowiedź lidera Konfederacji

Były minister obrony stwierdził zaś w Radiu Zet, że "rząd Mentzen-Tusk dla Tuska byłby idealny, rewelacyjny. Jak Giertycha już ma Tusk, to jaki problem mieć Mentzena?" - pytał Błaszczak.

Do wypowiedzi działaczy Prawa i Sprawiedliwości odniósł się sam zainteresowany.

"Codziennie to samo. Rano pisowcy idą do mediów (dzisiaj Fogiel i Błaszczak), żeby kłamać, manipulować, obrażać mnie i Konfederację, zgodnie ze swoim zakłamanym przekazem dnia. Potem im muszę odpowiedzieć, bo by mi za bardzo weszli na głowę i zrobili ludziom w głowach sieczkę. I wtedy czytam: olaboga, zły Mentzen znowu atakuje biedny PiS" - napisał lider Konfederacji, po czym zaapelował do środowiska związanego z największą partią opozycyjną.

"Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycję. Przestańcie kłamać na mój temat, to będę rzadziej miał okazję mówić o was prawdę. W innym przypadku będziemy dalej odpowiadali na wasze ataki. Nie pozwolimy wam zakłamać prawdy o waszych rządach" - dodał.

