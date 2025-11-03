Krzysztof Zanussi w programie "Najważniejsze pytania"
Polska
Reżyser, scenarzysta i producent filmowy Krzysztof Zanussi będzie gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w programie "Najważniejsze pytania". Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Program "Najważniejsze pytania"
Pozostałe wydania programu "Najważniejsze pytania" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej