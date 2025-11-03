Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Minister funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowie na pytania Bogdana Rymanowskiego w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 W Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.
W drugiej części programu "Gość Wydarzeń" pojawi się politolog prof. Sławomir Sowiński.
Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej