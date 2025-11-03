Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Minister funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowie na pytania Bogdana Rymanowskiego w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 W Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.

W drugiej części programu "Gość Wydarzeń" pojawi się politolog prof. Sławomir Sowiński.

 

Artur Pokorski
GOŚĆ WYDARZEŃKATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZNA ŻYWOOGLĄDAJPOLSKA

