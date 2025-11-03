"Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj, Przyjacielu…" – głosi wpis aktorki zamieszczony w poniedziałek w mediach społecznościowych.

Jerzy Derfel nie żyje. Skomponował muzykę do filmu "Miś"

Jerzy Derfel współpracował z wieloma artystami – oprócz Wojciecha Młynarskiego i Ireny Santor – także m.in. z Haliną Kunicką, Ewą Dałkowską, Alicją Majewską, Jerzym Połomskim, Danutą Rinn, Reną Rolską, Teresą Tutinas, Mieczysławem Wojnickim. Jego piosenki wykonywali też m.in. Ewa Bem, Magda Umer, Artur Barciś i Joanna Trzepiecińska ("Truskawki w Milanówku"). Pisał muzykę do tekstów wielu autorów, takich jak m.in. Ireneusz Iredyński, Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka czy Jeremi Przybora.

Jerzy Derfel stworzył muzykę do musicali: "Wesołego powszedniego dnia", "Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca", "Boso, ale w ostrogach", do filmów: "Rozmowy przy wycinaniu lasu", "Miś", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", serialu "Droga". Skomponował m.in.: "Sonatę e-moll" na saksofon altowy i kwintet smyczkowy, "Preludia" na klarnet i fagot z orkiestrą smyczkową, "Małą mszę radosną d-moll" czy "Hymn o miłości".

Kim był Jerzy Derfel? Wybitny kompozytor i pianista

Derfel urodził się 9 stycznia 1941 r. w Lidzie. Był absolwentem Podstawowej Szkoły Muzycznej i Liceum Muzycznego w klasie fortepianu w Sopocie oraz PWSM w Warszawie, gdzie studiował u Ryszarda Baksta. Podczas nauki w szkole średniej założył w 1958 roku zespół "Flamingo", wykonujący jazz tradycyjny; sam grał w nim na kornecie do 1962. Zespół wystąpił m.in. na Jazz Jamboree '61 w Warszawie. Współpracował wtedy także z "Teatrzykiem Rąk Co To" (występy m.in. w krajach Beneluksu i Skandynawii).

W 1962 r. przeniósł się do Warszawy. W czasie studiów utworzył z Maciejem Małeckim duet fortepianowy, który prezentował muzyczną klasykę na koncertach w kraju oraz w NRD i Wielkiej Brytanii. Współpracował ze studentami Ludwika Sempolińskiego w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej oraz Studenckim Teatrem Satyry. W 1975 r. jego kompozycja "Bywają takie dni" do słów Ireneusza Iredyńskiego przyniosła Alicji Majewskiej zwycięstwo w koncercie "Debiuty" podczas Festiwalu w Opolu. Od ukończenia studiów działał głównie jako kompozytor i akompaniator.

Jerzy Derfel był laureatem m.in. lauru "Solidarności" wspólnie z Wojciechem Młynarskim za program "Róbmy swoje" (1988), Grand Prix KFPP w Opolu za piosenkę "Bywają takie dni" (1975) oraz Grand Prix KFPP w Opolu "Za całokształt twórczości" (2012). Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005).

