W poniedziałek upływa trzydniowy termin, który marszałek Sejmu dał Zbigniewowi Ziobrze na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Jak zapowiedziano, jeśli były minister nie zdecyduje się na taki ruch, wówczas o jego losie zadecyduje Sejm.

Jednocześnie na stronie internetowej Sejmu znaleźć można informację, że 6 listopada zbierze się sejmowa komisja regulaminowa, która decydować będzie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Immunitet byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zabrał głos

W rozmowie z Polsat News były szef resortu sprawiedliwości odniósł się do sprawy i zapowiedział, jakie ruchy podejmie w najbliższych godzinach.

- Niczego nie będę się zrzekał - stwierdził jednoznacznie.

Jak ustalił Polsat News, zawiadomienie o postępowaniu w sprawie odebrania immunitetu zostało doręczone Zbigniewowi Ziobrze w piątek drogą mailową. Wcześniej wniosek o uchylenie byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitetu, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie trafił do Sejmu.



- Fundusz Sprawiedliwości miał dwa cele: pomoc ofiarom przestępstw oraz pomoc postpenitencjarna dla osób pozbawionych wolności. Zdaniem Prokuratury te środki zostały wydatkowane w sposób absolutnie bezprawny celami funduszu - podsumował zarzuty minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- Przez całe życie walczyłem z przestępczością. Stawiane mi wymyślone zarzuty to determinacja przestępczej szajki, rządzącej dziś Polską. - odpierał zarzuty Zbigniew Ziobro. - To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki - powiedział polityk w nagraniu opublikowanym w serwisie X.

Łącznie Zbigniewowi Ziobrze postawiono zarzuty popełnienia 26 przestępstw. Prokuratura oskarżył byłego ministra m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby czy niedopełnienie obowiązków służbowych.

Maksymalny wymiar kary za przestępstwa wskazane we wniosku to 25 lat pozbawienia wolności.

