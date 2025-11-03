IMGW ostrzega: Ulewy na południu Polski. Zbliża się zmiana pogody
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewnymi deszczami. Najmocniej popada na południu Polski. Kolejne dni mają przynieść zmianę pogody.
Polska znajduje się pod wpływem układu niżowego, który przynosi nam pochmurną pogodę i opady.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Popada na południu kraju - alerty dotyczą powiatów w województwach śląskim i małopolskim.
Pogoda. Alerty IMGW przed ulewnymi deszczami
Ostrzeżenia IMGW obowiązują od godz. 6 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk IMGW ocenił na 80 proc.
ZOBACZ: Jesień zamienia się w zimę. Front okluzji nad Polską
Przewidywana wielkość opadów to około 45 mm deszczu.
Intensywne opady przewiduje się także na Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej, Warmii i Mazurach - podaje twojapogoda.pl. Jak podaje portal, w kolejnych dniach czekają nas zmiany w pogodzie.
Prognoza pogody. Wyże nad Polską
Od wtorku na pogodę w kraju zaczną wpływać rozbudowane wyże baryczne. Możemy spodziewać się rozpogodzenia - czytamy na stronie twojapogoda.pl.
Temperatura wyniesie od około 5 st. C w nocy i o poranku, z lokalnymi przygruntowymi przymrozkami, do 10-15 st. C w godzinach popołudniowych.
Twojapogoda.pl zapowiada większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ciśnienie będzie podwyższone, a wiatr umiarkowany, tylko chwilami silniejszy.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej