IMGW ostrzega: Ulewy na południu Polski. Zbliża się zmiana pogody

Polska znajduje się pod wpływem układu niżowego, który przynosi nam pochmurną pogodę i opady.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Popada na południu kraju - alerty dotyczą powiatów w województwach śląskim i małopolskim.

Pogoda. Alerty IMGW przed ulewnymi deszczami

Ostrzeżenia IMGW obowiązują od godz. 6 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk IMGW ocenił na 80 proc.

ZOBACZ: Jesień zamienia się w zimę. Front okluzji nad Polską

Przewidywana wielkość opadów to około 45 mm deszczu.

Intensywne opady przewiduje się także na Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej, Warmii i Mazurach - podaje twojapogoda.pl. Jak podaje portal, w kolejnych dniach czekają nas zmiany w pogodzie.

Prognoza pogody. Wyże nad Polską

Od wtorku na pogodę w kraju zaczną wpływać rozbudowane wyże baryczne. Możemy spodziewać się rozpogodzenia - czytamy na stronie twojapogoda.pl.





Temperatura wyniesie od około 5 st. C w nocy i o poranku, z lokalnymi przygruntowymi przymrozkami, do 10-15 st. C w godzinach popołudniowych.





Twojapogoda.pl zapowiada większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ciśnienie będzie podwyższone, a wiatr umiarkowany, tylko chwilami silniejszy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni