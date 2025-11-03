Hamas miał zwrócić ciała zakładników z Gazy. Przekazali trzy trumny

Z Gazy przywieziono trzy trumny, w których mają znajdować się ciała zakładników porwanych przez Hamas. O przekazaniu poinformowała kancelaria premiera Benjamina Netanjahu. W operacji pośredniczył Czerwony Krzyż.

AP / Jehad Alshrafi
Czerwony Krzyż uczestniczył w operacji przekazania ciał zakładników

Armia po krótkiej ceremonii rozpoczęła transport szczątków do instytutu medycyny sądowej w Tel Awiwie w celu identyfikacji.

 

Kancelaria premiera podkreśliła, że po zakończeniu procesu identyfikacji rodziny zmarłych otrzymają formalne powiadomienie. Zwróciła się też do społeczeństwa z prośbą o powstrzymanie się od rozpowszechniania plotek i nieoficjalnych, niepotwierdzonych informacji.

Strefa Gazy. Rozejm i warunek przekazania ciał zakładników

W sobotę analizy wykazały, że szczątki przekazane Izraelowi w piątek nie należały do żadnego z zakładników w Strefie Gazy.

 

ZOBACZ: Pilny komunikat Hamasu. Chodzi o szczątki izraelskich zakładników

 

Zgodnie z warunkami obowiązującej od 10 października pierwszej fazy rozejmu Hamas miał przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych. Jak dotąd wydał zwłoki 17 z nich.

 

Według umowy za zwłoki każdego zakładnika Izrael miał przekazać ciała 15 zabitych Palestyńczyków. Jak dotąd Izrael wydał szczątki 225 osób.

 

jk / polsatnews.pl / PAP
