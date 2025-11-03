Armia po krótkiej ceremonii rozpoczęła transport szczątków do instytutu medycyny sądowej w Tel Awiwie w celu identyfikacji.

Kancelaria premiera podkreśliła, że po zakończeniu procesu identyfikacji rodziny zmarłych otrzymają formalne powiadomienie. Zwróciła się też do społeczeństwa z prośbą o powstrzymanie się od rozpowszechniania plotek i nieoficjalnych, niepotwierdzonych informacji.

Strefa Gazy. Rozejm i warunek przekazania ciał zakładników

W sobotę analizy wykazały, że szczątki przekazane Izraelowi w piątek nie należały do żadnego z zakładników w Strefie Gazy.

Zgodnie z warunkami obowiązującej od 10 października pierwszej fazy rozejmu Hamas miał przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych. Jak dotąd wydał zwłoki 17 z nich.

Według umowy za zwłoki każdego zakładnika Izrael miał przekazać ciała 15 zabitych Palestyńczyków. Jak dotąd Izrael wydał szczątki 225 osób.

