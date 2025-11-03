Flaga Wagnerowców na łodzi straży granicznej. MSZ Estonii: Żelazny system Rosji rozpada się

W niedzielę po rzece Narwie na granicy rosyjsko-estońskiej przepłynęła łódź rosyjskiej straży granicznej z widoczną flagą najemnej grupy wojskowej Wagnera.

Estoński MSZ opublikował zdjęcia i wideo, na których widać przyczepiony do łodzi charakterystyczny emblemat.

"Czy Grupa Wagnera ponownie maszeruje na Moskwę, czy tym razem zaczyna od Sankt Petersburga? Trudno powiedzieć" - czytamy we wpisie resortu w mediach społecznościowych.

Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.

From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.

Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025

"Z naszej perspektywy wygląda na to, że już zaanektowali rosyjskich strażników granicznych" - dodano.

Estońskie służby zapewniły, że obserwują czujnie rosyjskie działania.

Estonia. Łódź z flagą Grupy Wagnera

Pojawienie się flagi Grupy Wagnera skomentował Margus Tsahkna, minister spraw zagranicznych Estonii. Według niego to "dowód, że żelazny system Rosji rozpada się".

Minister dodał, że przyczynami rozpadu są "rozpoczęta przez Moskwę wojna napastnicza i ciągła presja ze strony Zachodu".

ZOBACZ: Wagnerowcy przejęli łódź straży granicznej Rosji. Plan obalenia Putina?

- Można jedynie spekulować, czy duch szefa kuchni Prigożyna wciąż żyje, czy też wagnerowcy ponownie próbują zdobyć Moskwę, a może tym razem rzucą się na Petersburg? - skomentował Tsahkna.

Rosyjski watażka i biznesmen Jewgienij Prigożyn, założyciel Grupy Wagnera, zginął w 2023 roku, dwa miesiące po jego nieudanym "rajdzie na Moskwę".

- Putin chyba nie ma już pomysłów; znów wzywa wagnerowców? - stwierdził z kolei premier Estonii Kristen Michal.

"Krążą plotki, że nową strategią Rosji jest inwazja wewnętrzna" - skomentował zaś ironicznie resort obrony narodowej Estonii.

