Tak źle jeszcze nie było. Fatalne notowania Donalda Trumpa

Według badania pracowni SSRS rządy Donalda Trumpa popiera obecnie 37 proc. wyborców, co jest o 1 punkt procentowy wyższym wynikiem od jego najgorszego wyniku w historii tych badań.

Najwyższy jest jednak odsetek wyborców oceniających Trumpa negatywnie - 63 proc., o 1 punkt procentowy więcej niż w styczniu 2021 r., kiedy kończył swoją pierwszą kadencję po szturmie jego zwolenników na Kapitol. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego sondażu CNN sprzed miesiąca notowania Trumpa pogorszyły się o 5 pkt. proc.

USA. Działania Donalda Trumpa. Sondaż wskazuje na spadek poparcia

Podobny obraz pokazuje średnia z wszystkich największych badań opinii publicznej z ubiegłego tygodnia. Według niej Trump cieszy się 40 proc. poparciem, a negatywnie ocenia go 59 proc. To najgorszy wynik od początku drugiej kadencji prezydenta.

Wyniki wskazują na to, że głównym powodem frustracji wyborców są kwestie ekonomiczne, zwłaszcza wzrost cen. 47 proc. respondentów wskazało ten problem jako najważniejszy z nich. 68 proc. uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku, a 72 proc. - że gospodarka jest w złym stanie.

Wybory do Kongresu. Badania wskazują przewagę Demokratów

Badanie opublikowane na dzień przed pierwszym poważnym sprawdzianem wyborczym od elekcji Trumpa - wyborami władz stanów w Wirginii i New Jersey oraz burmistrza Nowego Jorku - pokazuje, że niepopularni są też Demokraci.

Dobrą opinię o partii opozycyjnej ma jedynie 29 proc. respondentów, podczas gdy 55 proc. - negatywną. To w dużej części efekt sfrustrowania opozycyjnych wyborców postawą tej partii.

Mimo to sondaż sugeruje, że nie ma to znacznego przełożenia na intencje wyborców w głosowaniach. Na rok przed wyborami do Kongresu zamiar głosowania na kandydatów Demokratów deklaruje 47 proc. respondentów, zaś na Republikanów - 42 proc.

