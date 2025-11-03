Minister Waldemar Żurek mówił w Radiu Zet o obecnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Wyraził nadzieję, że przyszli sędziowie pokażą, jak wygląda praca TK i "różnicę" względem obecnego stanu. Zapowiedział też zmiany w instytucji, na które "ma pomysł prawny".

Żurek chce "pokazać kuchnię" TK. Pawłowicz odpowiada

- Co się stało za czasów PiS? Trybunał stał się twierdzą, nie dopuszcza mediów, transmituje to, co chce w taki sposób, jak widzimy to czasami na tych przekazach z kamer technicznych, bo trybunał stał się organem politycznym i nie dopuszcza mediów - mówił Żurek.

ZOBACZ: Żurek zapowiada: Będę wyciągał rękę do kancelarii Nawrockiego

- Chciałbym, żeby ci nowi sędziowie, jeżeli zostaną wybrani legalnie, żeby pokazywali, jak wygląda praca w trybunale i żeby obywatelom pokazali różnicę. Tu macie panią Pawłowicz, pana Piotrowicza i pana Święczkowskiego. Chcecie mieć taki skład? A tutaj macie autorytety prawa, profesorów, uznanych, szanowanych powszechnie, którzy pokazują wam kuchnię trybunału - dodał.

Na słowa ministra zareagowała prof. Krystyna Pawłowicz, była poseł PiS, wybrana do TK w 2019 roku głosami rządzącej wtedy Zjednoczonej Prawicy.

"Panie Waldku Żurek, Dlaczego ciągle, bezpodstawnie, jakimiś ogólnymi hasłami wytykasz mnie Polakom jako ucieleśnienie jakiegoś zła? Co, jakie bezprawie zarzucasz mi konkretnie? Co złego robię jako legalnie wybrany przez demokratyczny Sejm sędzia TK?" - napisała w mediach społecznościowych Pawłowicz.

"Trudno nie reagować i nie pytać -w końcu ministra sprawiedliwości - o powody podważania mojej zawodowej kompetencji i pracy w TK i to wobec całej Polski. To jest nieuczciwość tego ministra wobec mnie" - odpowiedziała na jeden z komentarzy pod swoim wpisem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni