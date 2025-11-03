- Założenie jest takie, by w szesnastu szkołach udzielana była pomoc w razie potrzeby. Szkoły wyposażone zostaną np. w magazyny energii. W tej chwili pracujemy nad koncepcją takich miejsc - przekazał "Kurierowi Porannemu" wiceprezydent Marek Masalski, który sprawuje nadzór nad Biurem Zarządzania Kryzysowego.

- Chodzi nam o to, by obrona ludności była rozproszona po mieście i ławo dostępna dla mieszkańców - przekazały władze.

Urzędnicy z Białegostoku zapewniają, że plan zakładający rozproszenie schronów został opracowany na podstawie doświadczeń obrony cywilnej Ukrainy.

Ze względu na swoje położenie Białystok zagrożony jest nie tylko w razie bezpośredniej konfrontacji, lecz także w związku z powtarzającymi się naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.

Schrony powstaną ze środków z KPO. Największe mają pomieścić 3 tys. osób

W październiku rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Stanowi on, że na budowę infrastruktury ochronnej przeznaczonych zostanie około 20 mld złotych. Jak przekazała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska jako pierwszy kraj w UE inwestuje środki z KPO w obronność i bezpieczeństwo.

Wcześniej MSWiA zleciło przegląd już istniejącej infrastruktury. "Ogółem, do 12 września 2025 r., organy ochrony ludności zleciły niemal 4 tys. sprawdzeń dotychczasowych obiektów. Dotychczas PSP i PINB wspólnie przeprowadziły ponad 2 tys. takich wizytacji, wydając stosowne opinie dla organów ochrony ludności. PSP stwierdziła dotychczas, że ponad 1 tys. budowli ochronnych może spełniać funkcje ochronne, przewidziane w rozporządzeniu MSWiA" - podkreślił resort.

W maju ministerstwo przedstawiło nowe przepisy o schronach i ukryciach. Dla obu rodzajów obiektów wprowadzone zostały trzy kategorie odporności, największe z nich mają pomieścić do 3 tys. osób.

