Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 10-13 października. Ankietowanych zapytano o zmiany w relacjach polsko-ukraińskich w bieżącym roku.

Wskazań negatywnych jest łącznie dokładnie 65,5 proc. Odpowiedzi, iż relacje "raczej się pogorszyły" udzieliło 49,1 proc., "zdecydowanie się pogorszyły" wskazało 16,4 proc.

Zmiany w relacjach z Ukrainą nie dostrzega 21,4 proc. badanych Polaków. 8,1 proc. wskazało "raczej poprawę", 0,5 proc. uważa, że relacje "zdecydowanie się poprawiły". Zdania w tej sprawie nie ma 4,5 proc. ankietowanych.

Pogorszenie relacji z Ukrainą. Wskazań więcej niż rok wcześniej

To zmiana w porównaniu z 2024 roku, kiedy w analogicznym badaniu pogorszenie relacji wskazywało łącznie 61,3 proc. Zmalała liczba osób, które nie potrafiły wskazać odpowiedzi. W ubiegłym roku było 8,9 proc.

Natomiast odsetek osób, które dostrzegają poprawę minimalnie wzrósł z 7,9 proc. w 2024 roku.

Sondaż i stosunki polsko-ukraińskie. Podział na grupy wyborców

W tegorocznym badaniu 5 proc. wyborców rządzącej koalicji wskazało poprawę relacji. 65 proc. wskazał pogorszenie (63 proc. "raczej się pogorszyły", 2 proc. "zdecydowanie się pogorszyły".

W przypadku wyborców opozycji poprawę zauważa 12 proc., 5 proc. nie ma zdania. 44 proc. mówi o relacjach "raczej pogorszonych", 20 proc. o "zdecydowanie pogorszonych".

Sondaż został przeprowadzony metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.

