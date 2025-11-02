Podinsp. Robert Opas Biura Ruchu Drogowego KGP poinformował o działaniach policji, które zostały podjęte 1 listopada.

Wszystkich Świętych na drogach. Policja podała dane

Zaznaczył, że pomimo wysokiego natężenia ruchu na drogach, które jest charakterystyczne dla dnia Wszystkich Świętych, w tym roku dzień ten był "stosunkowo spokojny".

- Policjanci 1 listopada obsługiwali 54 wypadki drogowe, w wyniku których śmierć poniosły dwie osoby, a 79 osób zostało rannych. Jedną ofiarą był kierujący samochodem osobowym i jedną ofiarę odnotowaliśmy wśród pieszych - przekazał.

Policyjna służba za ostatnią dobę👮‍♀️👮 pic.twitter.com/RqpTafDtX6 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 2, 2025

Poinformował, że Policja wyeliminowała z ruchu 290 nietrzeźwych kierowców. Łącznie jak wynika z policyjnych statystyk, funkcjonariusz przeprowadzili 15 985 interwencji.

ZOBACZ: Pogoda na Wszystkich Świętych. W niektórych miejscach przydadzą się parasole

Dzień wcześniej - 31 października na polskich drogach doszło do 92 wypadków, w których zginęły cztery osoby, a 105 zostało rannych. W ciągu zaledwie dwóch dni ujawniono łącznie 518 pijanych kierowców.

Wypadki w świąteczny weekend. Specjalny apel do pieszych i kierowców

Zaapelował do kierowców o spokojną, rozważną jazdę.

- Kolejne dwa dni, czyli Dzień Zaduszny i poniedziałek, to kolejne dni działań. W okresie Wszystkich Świętych to bardzo dużo pracy policjantów ruchu drogowego, ale o to bezpieczeństwo zadbać musimy wszyscy. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku najbardziej tragicznym dniem w tym okresie był właśnie dzień powrotów, kiedy odnotowaliśmy aż dziewięć ofiar śmiertelnych - powiedział podinsp. Opas.

Przekazał, że 2 listopada także w wielu miejscach będą obowiązywały ograniczenia ruchu, związane ze zmianami w jego organizacji.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek. Uderzył w drzewo, z samochodu zostały strzępy

- Dlatego wszystkich proszę o kulturalną, rozważną, zgodną z przepisami jazdę. Na pewno wszyscy dojedziemy bezpiecznie do celu, o ile zadbamy o podstawowe zasady - podkreślił.

Specjalny apel został również skierowany do pieszych. "Pamiętajcie o odblaskach. Korzystajcie z chodników a jeśli ich nie ma - poruszajcie się lewą stroną drogi, ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom" - przypominają mundurowi w mediach społecznościowych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni