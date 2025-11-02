USA koncentrują siły wokół Wenezueli. Jest reakcja Moskwy

- Strona rosyjska zdecydowanie potępia użycie przez Stany Zjednoczone nadmiernej siły militarnej na Karaibach pod pretekstem walki z handlem narkotykami - oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. To reakcja na koncentrację sił amerykańskich w regionie, które - według mediów - mogą zostać użyte przeciwko Wenezueli.

USA koncentrują siły wokół Wenezueli. Jest reakcja Moskwy
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa krytykuje obecność amerykańskich okrętów na Karaibach

Stany Zjednoczone koncentrują siły na Karaibach, co w ocenie mediów może świadczyć o przygotowywaniu się do "rozszerzenia operacji" przeciwko Wenezueli, w ramach walki z gangami narkotykowymi. "The Washington Post" wyliczył, że w rejonie zgromadzonych zostało 10 okrętów marynarki wojennej, a w przyszłym tygodniu dotrze tam lotniskowiec USS Gerald R. Ford z trzema kolejnymi jednostkami

Napięcia na linii Wenezuela - USA. Jest reakcja Rosji

W obliczu rosnącego napięcia na linii Caracas - Waszyngton w niedzielę stanowisko Moskwy w tej sprawie wyraziła rzeczniczka tamtejszego MSZ Marija Zacharowa. Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji przekazała, że Federacja Rosyjska "zdecydowanie potępia użycie przez Stany Zjednoczone nadmiernej siły militarnej na Karaibach pod pretekstem walki z handlem narkotykami".

 

- Potwierdzamy nasze zdecydowane poparcie dla przywództwa Wenezueli w ochronie suwerenności narodowej. Opowiadamy się za utrzymaniem regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów jako strefy pokoju. Potrzebne są kroki w celu deeskalacji sytuacji i ułatwienia rozwiązania istniejących problemów w konstruktywny sposób, z poszanowaniem międzynarodowych norm prawnych - mówiła, cytowana przez rosyjską agencję TASS. 

 

ZOBACZ: Lotniskowiec USA zbliża się do Wenezueli. Maduro prosi o pomoc Rosję i Chiny

 

Zacharowa przekonywała, że "takie działania naruszają zarówno krajowe ustawodawstwo USA, jak i normy prawa międzynarodowego". Powoływała się przy tym na Kartę Narodów Zjednoczonych, Organizację Państw Amerykańskich i Konwencję Narodów Zjednoczonych. - Przyznają to zarówno przedstawiciele wielu krajów, jak i organizacji międzynarodowych, w tym sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Turk - dodała.

 

Na koniec podkreśliła, że stosunki bilateralne między Rosją a Wenezuelą "rozwijają się stopniowo w duchu strategicznego partnerstwa, nie podlegają wahaniom warunków zewnętrznych i obejmują obszary wzajemnych interesów". 

Nicolas Maduro zwrócił się o pomoc m.in. do Moskwy. Rosja "kołem ratunkowym"

W piątek pojawiły się informacje, że wenezuelski przywódca Nicolas Maduro poprosił o wsparcie Rosję, Chiny i Iran. "The Washington Post" dotarł do amerykańskich dokumentów, z których ma wynikać, że Caracas oczekuje dostaw radarów, pocisków oraz pomocy w serwisowaniu samolotów. 

 

Nie jest jasne jaka była reakcja Moskwy, Pekinu i Teheranu

 

ZOBACZ: Nicolas Maduro gotowy do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Oskarża USA o próbę ataku

 

Prośby do Kremla zostały skierowane w postaci listu adresowanego do Władimira Putina, który miał zostać przekazany przez wysokiego rangą wenezuelskiego urzędnika podczas wizyty w tym miesiącu.

 

Dziennik zaznaczył, że Rosja jest głównym kołem ratunkowym Wenezueli. 26 października w stołecznym Caracas wylądował rosyjski samolot transportowy Ił-76, który jest objęty sankcjami USA. Dzień wcześniej Moskwa ratyfikowała nowy traktat o stosunkach strategicznych z Wenezuelą.

 

