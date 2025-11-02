Strzały w Smogorzewie. Trwa obława policji
Trzy osoby zostały zatrzymane po akcji policji w Smogorzewie w Wielkopolsce. Na miejscu miały paść strzały. Policja przekazała Interii, że dwie zatrzymane osoby były ranne. Trwa obława służb.
Podkomisarz Monika Curyk z KPP Gostyń przekazała w rozmowie z Interią, że policja otrzymała zgłoszenie alarmowe około godz. 20 w niedzielę.
Wynikało z niego, że w miejscowości Smogorzewo doszło do incydentu na terenie prywatnej posesji.
- Na tej posesji znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Według zgłaszającego na jej teren wjechało kilka samochodów, które po czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski - relacjonowała Curyk.
