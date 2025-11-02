Strzały w Smogorzewie. Trwa obława policji

Artykuł jest aktualizowany

Podkomisarz Monika Curyk z KPP Gostyń przekazała w rozmowie z Interią, że policja otrzymała zgłoszenie alarmowe około godz. 20 w niedzielę.

Wynikało z niego, że w miejscowości Smogorzewo doszło do incydentu na terenie prywatnej posesji.

- Na tej posesji znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Według zgłaszającego na jej teren wjechało kilka samochodów, które po czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski - relacjonowała Curyk.

jk / polsatnews.pl