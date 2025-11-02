Sprzeciwiał się kartelom. Zabili go w Święto Zmarłych

Do zdarzenia doszło w sobotę podczas publicznej imprezy w centrum Uruapan w stanie Michoacan. Wydarzenie odbywało się w związku z tradycyjnym w Meksyku Dniem Zmarłych (Dia de Muertos - red.).

Jak relacjonuje agencja Associated Press, burmistrza zastrzelili uzbrojeni napastnicy. Do sieci trafiły nagrania z próby ratowania polityka. Filmy dokumentują też panikę i ludzi uciekających z miejsca zamachu.

Uruapan. Zamordowano burmistrza - przeciwnika karteli

Stan Michoacan zmaga się przestępczością zorganizowaną. Burmistrz Carlos Manzo wielokrotnie apelował do władz federalnych o interwencję. AP zaznacza, że kartele narkotykowe od lat terroryzują życie w regionie, przede wszystkim skupiając się na wyłudzeniach okupu od rolników.

Manzo został burmistrzem w 2024 roku. Okazjonalnie uczestniczył w patrolach ulicznych, ubrany w kamizelkę kuloodporną. Po sobotnim zamachu krajowa agencja bezpieczeństwa publicznego poinformowała, że aresztowano dwie osoby zamieszane w incydent, a jeden z napastników stracił życie.

Meksyk. Plaga przestępczości zorganizowanej

Meksyk od blisko dwóch dekad nie może poradzić sobie z grupami przestępczymi, których główną działalnością jest handel narkotykami. Jednocześnie regularnie dochodzi do morderstw lokalnych polityków, którzy stają na drodze przestępców.

W ubiegłym miesiącu bandyci zastrzelili burmistrza Pisaflores w środkowym Meksyku. W czerwcu do podobnego zdarzenia doszło na południu kraju, gdzie napastnicy wdarli się do biura i zabili lokalną polityk. Dzień później doszło do podobnego zamachu.

