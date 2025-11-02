"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Polska

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości skomentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w Polsacie, Polsat News, Polsatnews.pl i Interii. Początek o godz. 9:55.

"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55
Polsat News
Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: 

  • Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska
  • Karolina Zioło-Pużuk, Nowa Lewica
  • Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość
  • Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe
  • Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja 
  • Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. 

Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Sprawa Zbigniewa Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości. Doszło do ostrej wymiany zdań polityków
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BOGDAN RYMANOWSKIPOLSKAŚNIADANIE BOGDANA RYMANOWSKIEGO

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 