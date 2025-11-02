"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55
Polska
Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości skomentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w Polsacie, Polsat News, Polsatnews.pl i Interii. Początek o godz. 9:55.
Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska
- Karolina Zioło-Pużuk, Nowa Lewica
- Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość
- Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe
- Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja
- Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta.
Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.
