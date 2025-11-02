Potężny atak Ukrainy w Rosji. Płonie tankowiec i kluczowa infrastruktura
Ukraiński atak dronowy w nocy z soboty na niedzielę spowodował pożar tankowca oraz infrastruktury w dużym terminalu naftowym rosyjskiego portu czarnomorskiego Tuapse - poinformowały lokalne władze. Jednocześnie Rosjanie przypuścili mocny atak na obwód zaporoski, w wyniku którego 60 tys. osób zostało pozbawionych prądu.
"W porcie Tuapse na tankowiec spadły fragmenty samolotu bezzałogowego, uszkadzając nadbudowę pokładową" - napisano w komunikacie.
Jak dodano, na jednostce wybuchł pożar, a załoga została ewakuowana.
W porcie Tuapse znajduje się czarnomorski terminal naftowy oraz rafineria naftowa kontrolowana przez koncern Rosnieft. Na razie nie wiadomo, czy po ataku terminal nadal działa. Według władz zostały jednak uszkodzone jego budynki i inna infrastruktura.
Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła w nocy z soboty na niedzielę nad terytorium Rosji, Krymem oraz morzami Czarnym i Azowskim 164 ukraińskie drony, w tym 32 nad Krajem Krasnodarskim.
Rosja nasila ataki na infrastrukturę energetyczną. 60 tys. ludzi bez prądu
Równocześnie w wyniku rosyjskich ataków na obwód zaporoski na południu Ukrainy blisko 60 tysięcy osób zostało pozbawionych prądu - przekazał gubernator Iwan Fedorow.
"Ekipy przywrócą dostawy prądu, jak tylko pozwoli na to sytuacja w sferze bezpieczeństwa" - napisał na Telegramie, publikując zdjęcia zniszczonych budynków.
Według Fedorowa dwie osoby zostały ranne, a w ciągu ostatnich 24 godzin siły rosyjskie 800 razy zaatakowały 18 miejscowości w regionie, zabijając jedną osobę i raniąc trzy.
Wraz z nadchodzącą zimą Rosja nasila ataki rakietowe i dronowe na ukraińską infrastrukturę energetyczną, powodując przerwy w dostawach prądu. Obwód zaporoski jest niemal codziennie ostrzeliwany przez rosyjskie wojska ogniem artyleryjskim, rakietami i dronami.
