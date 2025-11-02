Piotr Müller w "Gościu Wydarzeń". Transmisja programu od 19:15
Polska
Co dalej ze sprawą działki kluczowej dla CPK i czy sprawa zaszkodzi PiS? Z pytaniami w "Gościu Wydarzeń" zmierzy się europoseł partii i były rzecznik rządu Piotr Müller. Program poprowadzi Grzegorz Kępka.
Piotr Müller w programie "Gość Wydarzeń"
Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz portalach polsatnews.pl i Interia.
