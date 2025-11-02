Śląska policja po śmiertelnych wypadkach na drogach regionu ogłasza "czarny alert drogowy". Do jednego z tych tragicznych zdarzeń doszło w niedzielę w Stanowicach pod Rybnikiem. Tam motocykl zderzył się z samochodem osobowym.

Kierujący motocyklem 41-letni mężczyzna zginął na miejscu. "Wstępne ustalenia wskazują, że do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania" - podali funkcjonariusze, apelując o rozwagę na drogach.

Śląsk. Policja ogłasza "czarny alert drogowy"

W związku ze śmiertelnymi wypadkami drogowymi śląska policja ogłasza "czarny alert drogowy". Jest to publikowany w mediach społecznościowych i lokalnych rozgłośniach komunikat o treści: "Na drogach woj. śląskiego właśnie zginął człowiek. Apeluję, zmniejsz prędkość, zachowaj ostrożność, pamiętaj, masz tylko jedno życie".

To część akcji związanej z bezpieczeństwem na drogach, rozpoczętej w czasie długiego czerwcowego weekendu. Policjanci w regionie koncentrują się odtąd na pomiarach prędkości i trzeźwości kierowców.

