Motocyklista zginął na drodze wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Stanowice pod Rybnikiem. Według wstępnych ustaleń do zderzenia z samochodem osobowym doszło podczas wyprzedzania. Po serii śmiertelnych wypadków śląska policja ogłosiła "czarny alert drogowy".

Kolejna tragedia na Śląsku. Policja ogłasza "czarny alert drogowy" po śmierci motocyklisty
Policja Śląska
Miejsce wypadku na drodze wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Stanowice

Śląska policja po śmiertelnych wypadkach na drogach regionu ogłasza "czarny alert drogowy". Do jednego z tych tragicznych zdarzeń doszło w niedzielę w Stanowicach pod Rybnikiem. Tam motocykl zderzył się z samochodem osobowym. 

 

Kierujący motocyklem 41-letni mężczyzna zginął na miejscu. "Wstępne ustalenia wskazują, że do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania" - podali funkcjonariusze, apelując o rozwagę na drogach.

Śląsk. Policja ogłasza "czarny alert drogowy"

W związku ze śmiertelnymi wypadkami drogowymi śląska policja ogłasza "czarny alert drogowy". Jest to publikowany w mediach społecznościowych i lokalnych rozgłośniach komunikat o treści: "Na drogach woj. śląskiego właśnie zginął człowiek. Apeluję, zmniejsz prędkość, zachowaj ostrożność, pamiętaj, masz tylko jedno życie".

 

To część akcji związanej z bezpieczeństwem na drogach, rozpoczętej w czasie długiego czerwcowego weekendu. Policjanci w regionie koncentrują się odtąd na pomiarach prędkości i trzeźwości kierowców.

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
