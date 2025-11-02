Jak kradną oszuści? Najnowszy reportaż Polsat News Ujawnia szokuje
W najbliższą niedzielę o 21:00 premiera reportażu "Legenda", publikowanego w cyklu "Polsat News Ujawnia". Tym razem dziennikarz Jacek Smaruj dotarł nie tylko do ofiar, ale także do oszustów, którzy pozbawiali ludzi oszczędności życia.
Gdyby zebrać wszystkie historie oszukanych osób tylko z ostatniego roku, straty poszkodowanych sięgałyby setek milionów złotych. Najczęściej są nie do odzyskania.
W reportażu "Legenda" widzowie zobaczą, jakie wymyślne historie tworzą oszuści, by zdobyć zaufanie i usidlić swoje ofiary.
W materiale pojawią się nagrania z instrukcjami samych oszustów oraz osób tworzących grupy przestępcze okradające ludzi z wielkich pieniędzy.
- Spotkałem się z osobami, które okradały ludzi z oszczędności życia i o tym będzie ta historia. Złodzieje działają w grupach i stosują różne metody. "Na wnuczka" to tylko początek. Mamy nagrania i pokażemy, jak wyglądają negocjacje z bezwzględnymi oszustami, a także ich ofiary - mówi Jacek Smaruj, autor reportażu.
Kim jest "odbierak", jakie nowe metody stosują oszuści i co zrobić, by uniknąć kradzieży? - Na te i inne pytania odpowiedzą bohaterowie reportażu "Legenda", publikowanego w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia" o godz. 21:00 na antenie Polsat News.
