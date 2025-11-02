Jak kradną oszuści? Najnowszy reportaż Polsat News Ujawnia szokuje

Polska

W najbliższą niedzielę o 21:00 premiera reportażu "Legenda", publikowanego w cyklu "Polsat News Ujawnia". Tym razem dziennikarz Jacek Smaruj dotarł nie tylko do ofiar, ale także do oszustów, którzy pozbawiali ludzi oszczędności życia.

Jak kradną oszuści? Najnowszy reportaż Polsat News Ujawnia szokuje
Polsat News
Reportaż "Legenda" ujawni metody działania oszustów okradających ludzi z oszczędności

Gdyby zebrać wszystkie historie oszukanych osób tylko z ostatniego roku, straty poszkodowanych sięgałyby setek milionów złotych. Najczęściej są nie do odzyskania.

 

W reportażu "Legenda" widzowie zobaczą, jakie wymyślne historie tworzą oszuści, by zdobyć zaufanie i usidlić swoje ofiary.

 

W materiale pojawią się nagrania z instrukcjami samych oszustów oraz osób tworzących grupy przestępcze okradające ludzi z wielkich pieniędzy.

Najnowszy reportaż Jacka Smaruja. Już w najbliższą niedzielę

- Spotkałem się z osobami, które okradały ludzi z oszczędności życia i o tym będzie ta historia. Złodzieje działają w grupach i stosują różne metody. "Na wnuczka" to tylko początek. Mamy nagrania i pokażemy, jak wyglądają negocjacje z bezwzględnymi oszustami, a także ich ofiary - mówi Jacek Smaruj, autor reportażu.

 

Kim jest "odbierak", jakie nowe metody stosują oszuści i co zrobić, by uniknąć kradzieży? - Na te i inne pytania odpowiedzą bohaterowie reportażu "Legenda", publikowanego w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia" o godz. 21:00 na antenie Polsat News.

 

