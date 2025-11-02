Według serwisu Katolik.life, który cytuje również Belsat, akademia służb specjalnych powstaje w Mińsku, w miejscu dawnego cmentarza na Złotej Górce. Nekropolia powstała po rozbiorach I Rzeczpospolitej. Katarzyna II wydała wówczas zakaz pochówku w centrach miast. W Mińsku powstały trzy nowe cmentarze: na Kalwarii dla rzymskich katolików, dla prawosławnych Cmentarz Storożowski i dla unitów na wspomnianej Złotej Górce.

Ostatni stał się później jedną z największych i najstarszych nekropolii katolickich w Mińsku. Pochowano tam między innymi żołnierzy polskich, którzy polegli po inwazji Napoleona na Rosję. W czasie I wojny światowej chowano tam ofiary niemieckich bombardowań.

Natomiast w latach 30. XX wieku rozpoczęto burzenie cmentarza. Ostatecznie w latach 80. zniszczono nagrobki i zrównano teren. W 2017 roku teren przekazano parafii św. Rocha. Miał tam powstać park. Belsat zaznacza jednak, że w maju 2025 roku rozpoczęto tam działania o innym charakterze, a teren przejął inwestor państwowy.

Inwestycja na cmentarzu w Mińsku. Powstaje szkoła dla KGB

Serwis Katolik.life zaznacza, że zgodnie z aktualnymi dokumentami w miejscu cmentarza powstaje "budynek wielofunkcyjny". Jednak w jednym z urzędowych komentarzy jest wzmianka o "państwowej placówce edukacyjnej". Według portalu powstanie tam podległa białoruskiemu KGB Akademia Bezpieczeństwa Narodowego.

Co więcej, serwis wskazuje, że podczas kopania fundamentów robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Miały zostać zabrane w celu ekspertyzy. Katolik.life zaznacza, że miejscowi wierni mają nadzieję, iż możliwe będzie pochowanie tych osób w nienaruszonej części cmentarza.

Jednocześnie serwis dodaje, że prace budowalne w tym miejscu naruszają białoruskie prawo i ustawę "o pochówkach i działalności pogrzebowej", ponieważ według przepisów wznoszenie budynków i konstrukcji jest zabronione w dawnych miejscach pochówku.

